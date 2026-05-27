中和又有毒駕！騎車搖晃遇警攔查加速逃 自摔被壓制驗出4毒品反應

警方在蔡嫌身上搜出毒咖啡包殘渣袋。（記者陸運鋒翻攝）

新北市蔡姓男子昨天晚間騎乘微型電動二輪車，行經中和區連城路時，因車身搖晃被巡邏警方發現上前攔查，但蔡男未停下反而加速逃給警方追，最終因自摔遭到壓制，經毒品唾液快篩檢測呈現4種毒品陽性反應，另搜出毒咖啡包殘渣袋，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，無業的23歲蔡嫌住在永和區，他昨晚8時許騎微型電動二輪車，因行經中和連城路左右搖晃、形跡可疑，巡邏員警見狀上前實施攔檢，但蔡嫌反而催油門加速逃逸，多次闖紅燈四處亂竄，警方則在後方尾隨，而蔡嫌最後失控自摔，即遭員警及民眾壓制。

請繼續往下閱讀...

警方指出，盤查過程中，蔡嫌神情恍惚且對答語無倫次，經實施毒品唾液快篩，結果呈現依托咪酯、愷他命、安非他命及甲基卡西酮陽性反應，另查毒咖啡包殘渣袋3包，隨後逮捕帶回派出所偵辦。

警方說，全案詢後依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，針對毒駕部分，依道路交通管理處罰條例第73條第2項規定製單舉發，並當場移置保管車輛。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

蔡嫌騎微型電動二輪車因搖晃被警方攔查，但未停下反而加速逃給警方追，最終因自摔遭到壓制。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法