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    首頁 > 新北市

    標線工程車凌晨行經九份自燃！ 疑油漆爐台未關火釀災

    2026/05/27 10:52 記者林嘉東／新北報導
    1輛標線工程車今天凌晨行經新北市九份區汽車路時，疑所乘載的油漆爐台忘記關火，致高溫引火自燃，詳細起火原因仍待進一步調查。（記者林嘉東翻攝）

    1輛標線工程車今天凌晨行經新北市九份區汽車路時，疑所乘載的油漆爐台忘記關火，致高溫引火自燃，詳細起火原因仍待進一步調查。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區九份老街今天（27日）凌晨驚傳火燒車意外。1輛由阮姓男子駕駛的標線工程車，行經新北市汽車路時突然起火燃燒，烈火瞬間吞噬整輛車，還好未造成人員受傷。新北市消防局初步調查，標線工程車上的油漆爐台，疑似駕駛忘記關火，致高溫引火自燃，詳細起火原因仍待進一步調查。

    新北市消防局今天凌晨1時58分接獲報案，新北市瑞芳區九份汽車路22號上有車輛起火後，調派4輛消防車、1輛救護車，共10名警義消人員火速趕往現場。消防隊員抵達時，發現標線工程車已陷入火海，現場火舌四竄、濃煙密布；經佈放水線灌救半個多小時才撲滅。

    警消調查，阮男當時開著該輛標線工程車行經該路段時，當時並未在施工，疑未車上油漆爐台，忘記關火，致高溫引火自燃，還好未造成任何人員傷亡。不過，整輛工程車因嚴重火燒毀損，無法行駛，由另1台拖吊車於凌晨4時24分拖離後，警方也隨即解除交通管制，恢復該路段通行。

    新北市消防局呼籲，工程車輛隨車攜帶高溫加熱設備，行駛前務必確認關閉妥當，以免發生類似驚險意外。

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