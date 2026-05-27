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    首頁 > 新北市

    石碇烏塗人犬接觸頻繁 新北列遊蕩犬管理重點場域

    2026/05/27 09:00 記者黃子暘／新北報導
    新北市農業局推動「農村再生培根計畫說明會」，邀集20個社區參與，動物保護防疫處也與會宣導遊蕩犬管理觀念。（新北市動保處提供）

    新北市農業局推動「農村再生培根計畫說明會」，邀集20個社區參與，動物保護防疫處也與會宣導遊蕩犬管理觀念。（新北市動保處提供）

    遊蕩犬追車、追人事件時有耳聞，不當餵養也容易造成環境髒亂而引來老鼠。新北市農業局推動「農村再生培根計畫說明會」，邀集20個社區參與，動物保護防疫處也與會宣導遊蕩犬管理觀念，推廣家犬登記、絕育及狂犬病疫苗施打，鼓勵社區落實責任餵養、母犬絕育。動保處指出，農業部今年推動「遊蕩犬社區管理計畫」，石碇烏塗社區因有多條古道及親水步道，觀光人潮較多，人犬接觸頻繁，因此被列為重點推動場域。

    石碇烏塗社區理事長賴麗娟說，烏塗社區有豐富森林與溪流生態，平時便重視環境維護與生態保育，近年也積極推動人犬友善共處，盼透過農村再生計畫結合動保觀念，打造兼顧居民、遊客與動物需求的友善社區環境。

    動保處指出，多數農再社區位於新店、三芝、瑞芳及淡水動物之家轄區，動保處也參加「農村再生培根計畫說明會」宣導遊蕩犬管理觀念；提醒社區，若長期餵養遊蕩犬卻未同步絕育，容易造成犬隻持續繁殖，進一步影響社區環境及公共安全，鼓勵里長、居民共同協助改善不當餵養情形，並配合母犬清查及提升絕育率，透過社區自主參與，逐步降低遊蕩犬數量。

    動保處補充，農村地區遊蕩犬管理需要社區長期合作，未來將持續跨局處推動犬隻源頭管理，並輔導社區建立正確飼養及管理觀念。

    新北市農業局推動「農村再生培根計畫說明會」，邀集20個社區參與，動物保護防疫處也與會宣導遊蕩犬管理觀念。（新北市動保處提供）

    新北市農業局推動「農村再生培根計畫說明會」，邀集20個社區參與，動物保護防疫處也與會宣導遊蕩犬管理觀念。（新北市動保處提供）

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