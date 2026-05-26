蘇巧慧訪坪林 再提鑽石山城觀光計劃政見

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（26）日出席坪林石（石曹）保安宮祈福平安餐會。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（26）日出席坪林石（石曹）保安宮祈福平安餐會。蘇巧慧說，她重視大新店地的發展，她推出「鑽石山城」觀光計劃，盼串連步道、鐵道、礦道、茶道、和老街道資源，建立「新北山海大縱走」步道品牌、推動「國際茶文化節」等，讓世界看見坪林的茶文化。

蘇巧慧表示，新北山林資源豐富，她將建構完整步道路網，打造讓登山者「下車就到登山口」的環境，並推出特色登山路線，創造屬於新北的步道品牌，如涵蓋深坑、石碇、坪林等區的茶鄉媽祖遶境路線為軸心，串連沿線250座土地公廟，打造「淡蘭古道土地公廟朝聖之旅」。

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蘇巧慧說，坪林、石碇有優質茶葉，她將整合坪林與石碇茶文化圈，聚合產業力量，盼發揮「百家茶廠、百種風味」的群聚效應促進觀光量能；她也盼推動「國際茶文化節」，結合茶、音樂、市集等元素，邀請國際創作者駐村，透過跨國文化交流推廣茶文化，她也將開發鐵道觀光，復舊礦業遺產，串聯老街經濟，讓新北山城文化被看見。

針對大新店地區部分區域缺乏醫療量能，蘇巧慧承諾，她會升級衛生所，提高簡易急診能力，為在地開業、執業的醫事人員提高待遇，透過「綠色通道機制」讓衛生所需要轉診的民眾免排隊、減少等待，串連區域核心醫院，實現醫療平權。

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