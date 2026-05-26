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    首頁 > 新北市

    好險！大貨車司機載鋼筋竟「毒駕」 新北警及時攔阻

    2026/05/26 21:00 記者吳昇儒／新北報導
    駕駛曳引車的鄭姓司機毒駕，被警查獲。（記者吳昇儒翻攝）

    駕駛曳引車的鄭姓司機毒駕，被警查獲。（記者吳昇儒翻攝）

    40歲鄭姓曳引車司機24日深夜駕車載運鋼筋從新北市樹林區要到南港過磅秤，卻闖進汐止禁止曳引車違規行駛管制路段。警方發現盤查，見鄭男神色有異，經同意施行毒品唾液快篩檢測，竟呈現安非他命毒品陽性反應。警詢後，依違反公共危險等罪移送士林地檢署偵辦。

    新北市汐止警分局調查，鄭姓男子趁著深夜，開車從樹林要到南港，投機行經汐止區時，闖進禁止曳引車違規行駛管制路段，被巡邏員警發現，將他攔下盤查。

    盤查過程中，發現鄭男神色有異，經詢問後對方同意接受毒品唾液快篩檢測，結果發現安非他命呈陽性反應，當場將他帶回，扣車查辦。

    據悉，有多項毒品前科的鄭男被警方攔下時，自知難逃法網，先坦承一週前曾施用毒品安非他命；警方則表示要對其進行毒品唾液快篩檢測，並告知其拒測後果及其權利等規定。鄭男衡量之後，決定配合警方進行唾篩。

    員警將其帶回詢問，並採尿送驗，全案將朝違反公共危險、毒品危害防制條例等罪偵辦。

    警員將鄭姓司機攔下，進行唾液快篩。（記者吳昇儒翻攝）

    警員將鄭姓司機攔下，進行唾液快篩。（記者吳昇儒翻攝）

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