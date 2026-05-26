水溝蓋破洞老婦慘摔顱內出血 三重區公所判賠315萬元 二審改138萬元

水溝蓋破洞老婦慘摔顱內出血，高等法院改判三重區公所賠償138萬7883元。（資料照）

新北市70多歲游姓婦人，行經新北市三重區公所管理的三重區六張街一處水溝蓋時，因踩入破損凹洞重摔倒地，造成顱內出血、腦挫傷等傷勢，提告請求國賠492萬餘元。一審判公所須賠315萬餘元，案經上訴，高等法院今（26日）改判賠償138萬7883元。

游婦主張，2021年12月11日步行經過三重區六張街111號前時，左腳踩進水溝蓋破損凹洞，當場向前撲倒，造成右側硬腦膜下出血、頭部外傷併腦挫傷、顱內出血、左手橈骨骨折及胸椎壓迫性骨折等傷勢，送醫急救後還需裝設假牙並長期復健，並受有精神上痛苦，請求提告請求國賠492萬餘元。一審認定三重區公所確實有責任，判賠315萬8313元。

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三重區公所不服判決，提起上訴。高院勘驗監視器畫面及修補前後照片認定，事故當時水溝蓋確實有明顯破損、凹陷，且範圍不小，不可能短時間形成，三重區公所雖稱有定期委外巡查及修補機制，但未能及時發現異常並修復，管理維護顯有欠缺，應負國家賠償責任。

至於三重區公所主張游婦已低頭看路，仍未注意前方狀況，應負部分責任。高院認為，游婦當時已逾70歲，雖曾低頭查看路面，但距離事故地點僅剩約3步距離，難以及時察覺並避開凹洞，不能認定她有過失。

不過，高院認為，一審認定游婦需終身看護、判賠超過324萬元看護費部分過高，因此囑託台灣大學醫學院附設醫院鑑定，結果認定游婦術後3個月仍有恢復可能，因此僅認可16萬餘元看護費。

高院審酌，三重區公所給付醫療費用59萬2724元、看護費用16萬3218元、假牙裝置費3萬元、醫療用品費1941元及精神慰撫金60萬元，共138萬7883元本息部分，為有理由，逾此範圍，即屬無據，其餘請求駁回。游婦可上訴、三重區公所不得上訴。

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