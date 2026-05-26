烏來釣魚2男卡石縫溺斃 檢警相驗死因出爐

2人分別卡在溪石縫隙溺斃，警消到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

何姓男子與陳姓男子昨到新北市烏來北107線13公里處釣香魚，今晨被發現二人溺斃在南勢溪石縫中，檢警今天下午會同法醫相驗2人遺體時，發現何男頭部雖有擦挫傷，但並非致命傷，陳男則沒有明顯外傷，研判二人死因為意外失足落水溺斃。

新店警分局調查，已退休的64歲何男與64歲陳男是釣魚社團同好，由於時常技術交流及分享心得，因此成為無話不談的好友。陳男昨上午駕車載著何男，前往烏來北107線13公里南勢溪上游處釣魚，直到晚間2人音訊全無，家人焦急透過友人報案協尋。

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警、消到場後，發現2人陳屍烏來北107線12.8公里南勢溪下游處一帶，未發現2人身上有致命外傷，研判其中一人先落水後，另1人為了救人跳下溪裡，導致雙雙遭湍急水流沖至下游，分別卡在石縫中溺斃。

檢警及法醫今下午3時許，前往台北懷愛館相驗二人遺體時，研判何男頭部的擦挫傷，應是遭溪水沖走後撞擊溪石或疾病暈厥撞擊地面導致，確認2人死因為意外失足落水溺斃，而2人家屬並無意見，已將2人遺體發還。

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