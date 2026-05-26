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    首頁 > 新北市

    老夫妻騎車自撞、妻摔落遭公車撞上捲車底 堆高機救人

    2026/05/26 16:54 記者吳仁捷／新北報導
    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一對年邁夫妻今天上午騎乘機車雙載，途經新北市成蘆橋五股端，不慎擦撞路邊防撞桿後，導致後座黃姓婦人跌落路面，後方公車剎車不及撞上，捲入車底，熱心民眾見狀，連忙駕堆高機救人，婦人獲救到院，被檢出右腿骨折、撕裂傷，脾臟撕裂傷，幸無生命危險，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    據了解，這起車禍發生在今天上午7時許，新北市五股區成泰路四段往淡水方向，警方獲報發生車禍，到場發現70歲徐翁騎機車搭載67歲妻子，當時沿成泰路四段往淡水方向行駛，不明原因擦撞路邊防撞桿，乘客黃女跌落路面，後方63歲鍾姓男子駕駛的公車剎車不及，發生車禍，黃女遭撞後捲入車底，腿部骨折、身上多處擦傷送醫。

    警方對兩名駕駛酒測，均無酒精反應，確切肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。

    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    一對夫妻騎機車經過成泰路四段，丈夫不慎自撞，害後座的妻子墜落路面，遭公車撞上輾過，路人開堆高機救人，到院無生命危險，車禍肇因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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