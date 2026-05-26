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    首頁 > 新北市

    民眾黨咬蘇巧慧胞妹公司連獲國家投資 質疑未利益迴避

    2026/05/26 13:54 記者陳治程／台北報導
    民眾黨立委洪毓祥等人今（26）召開「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會，質疑蘇巧慧胞妹公司連獲國家投資，要求相關人士予以說明。（記者陳治程攝）

    民眾黨立委洪毓祥等人今（26）召開「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會，質疑蘇巧慧胞妹公司連獲國家投資，要求相關人士予以說明。（記者陳治程攝）

    民眾黨立委洪毓祥今（26）日偕新北市議員參選人林子宇、陳怡君召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧疑未對其胞妹公司利益迴避，過去五年間先後獲得公銀、國發基金投資，但不只平台久未更新、更傳出投資詐騙爭議，批評國發基金事前審核不彰，蘇巧慧作為立委更未盡監督義務，要求就此進行說明。

    民眾黨立委洪毓祥等人今（26）召開「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會，公開質疑民進黨立委蘇巧慧未盡監督職責，放任胞妹蘇巧純公司「曠世智能」連獲國家投資，但成效不彰更淪為投資詐騙平台，要求他公開說明。

    民眾黨新北市板橋市議員參選人林子宇説，蘇巧純2021年8月起擔任曠世智能股份有限公司（下稱：曠世智能）董事兼任營運長、隔年（2022）年11月其父蘇貞昌任行政院長期間獲獲國發基金1999萬9千元投資，後（2023）年再獲台企銀領投、國發基金跟投150萬美金的Pre-A輪募資；前（2024）年則獲經濟部商業發展署120萬補助。

    但她質疑，該公司現址「恰巧」與蘇巧純飽受爭議的二三設計同棟大樓；此外，該公司的「微股力」平台不僅久未更新，更爆出該平台遭投資詐騙利用並起訴的爭議，直言是不是爸爸是行政院長，國發基金投資就不必背景查核？痛批此舉坐實「國家的就是蘇家的」的指控，更是「視利益迴避於無物」。

    立委洪毓祥則指出，曠世智能案屬天使投資，天使投資的投資上限金額為2千萬，而其恰獲1999萬9千元投資，對國發基金的事前投資、投後管理存疑，也質疑商發署對曠世智能的補助並未落實利益衝突迴避，要求商法署徹查，儘速說明。

    洪毓祥強調，民眾黨支持新創產業，但呼籲政府應讓新創能公平、公開透明競爭，而非獨厚任何人，同時承諾會持續追蹤，要求相關單位清楚說明。

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