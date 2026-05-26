新北三重蘆洲社宅廉政平台啟動 加速工程推進

新北市政府推動三重區三重段停車場及青年社會住宅工程，圖為完工模擬圖。（圖由城鄉發展局提供）

新北市政府城鄉發展局今（26）日召開「三重區三重段、蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平台」第2次聯繫會議，邀集台灣新北地方檢察署檢察官、法務部調查局新北市調查處板橋站以及市府環保局、地政局、政風處與台灣透明組織協會等單位參與，透過跨域合作機制，協助工程順利推展。

城鄉局指出，三重區三重段及蘆洲區光華段社宅工程，結合停車場與青年社會住宅，不僅可增加在地停車供給，也能提供青年與市民安心的居住選擇，是兼顧居住正義與城市發展的重要建設。市府成立採購廉政平台，希望透過公開透明與跨機關合作方式，提前辨識風險、即時解決問題，確保工程如期如質推動。

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本次會議聚焦廢棄物清運及用地協調等議題，與會單位就法令程序、行政協調及執行方式等深入交換意見，並建立後續追蹤與分工機制，協助排除工程推動過程中可能面臨的障礙。

城鄉局強調，重大公共工程除了追求施工效率，更重視程序正義與行政透明，未來將透過廉政平台整合檢、調、廉政及各專業機關量能，打造廉能治理環境，展現新北推動社宅與公共建設的決心，讓城市發展穩健向前。

新北市政府推動三重區三重段停車場及青年社會住宅工程，圖為空拍模擬圖。（城鄉發展局提供）

新北市政府城鄉發展局今（26）日召開「三重區三重段、蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平台」第2次聯繫會議，希望加速工程順利推展。（圖由城鄉局提供）

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