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    首頁 > 新北市

    馬英九基金會財務爭議 新北文化局將發函要求說明

    2026/05/26 12:59 記者賴筱桐／新北報導
    針對馬英九基金會財務爭議，新北市文化局表示，將函請基金會就財務及帳務情形提出說明。（記者賴筱桐攝）

    針對馬英九基金會財務爭議，新北市文化局表示，將函請基金會就財務及帳務情形提出說明。（記者賴筱桐攝）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，前國安會秘書長金溥聰指控，蕭在2023年曾親手收受台商韓螢煥捐款100萬元，但在基金會帳戶未找到入帳資料。主管機關新北市政府文化局今天表示，將發函給馬英九基金會，就財務及帳務情形提出說明，釐清是否違反《財團法人法》。

    馬英九基金會爭議延燒，金溥聰表示，基金會今年2月10日舉辦尾牙，王光慈當日私下發放年終獎金146萬元，還有不知總額的績效獎金，是基金會第一次改用現金。

    王光慈回應，因捐款人不願意入基金會的帳目留下紀錄，改捐現金給馬英九個人；蕭旭岑也說，未入帳的捐款是因馬英九的卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望捐給馬個人，向馬請示之後，馬指示一切用於公務。

    因馬英九基金會登記地址在新北市淡水區，新北市政府文化局表示，依法設立的財團法人，其財務、會計及捐款收支，均應依《財團法人法》及相關規定辦理，並定期向主管機關申報財務資料。

    文化局表示，針對個案情形，目前仍須釐清相關款項究竟屬於基金會或是個人，文化局將函請馬英九基金會，就相關財務及帳務情形提出說明；如查有違反法規情形，將依《財團法人法》及相關規定辦理。

    據了解，若該筆捐款屬於馬英九基金會，依規定必須列入財務報表，否則涉嫌違反《財團法人法》，主管機關可請會計師查核，要求限期改善、補正資料等，屆期不改善者將處以罰款，若情節重大，得移送警察或檢調機關偵辦。不過，若該筆款項是捐給個人，可能涉及贈與稅議題。

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