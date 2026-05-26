紅冠水雞驚喜孵蛋！「五溝一堰」水環境 新北生態講座教你觀察

新北市水環境巡守隊去年8月曾驚喜捕捉到行蹤隱密的「紅冠水雞」在溪畔築巢孵蛋的珍貴畫面。（圖由新北市水利局提供）

新北市水環境孕育眾多珍貴生態，以中和藤寮坑溝為例，就有「紅冠水雞」在溪畔築巢驚喜孵蛋，水利局攜手台北市野鳥學會、中華環教學會，6月6日將在土城國小辦理「新北五溝裡有誰？」生態調查講座暨工作坊，現正開放免費線上報名，全程參與可取得環境教育時數認證，邀請民眾共同守護珍貴的河川生態。

水利局說明，水環境的永續守護需要公眾的持續參與，此次活動分為上午場「生態講座」與下午場「調查概念工作坊」，課程內容涵蓋野鳥觀察方法、現場生態紀錄實務，以及教學員將生態數據應用於環境教育推廣中，適合環境教育人員、國中小及高中教師、生態調查從業者，以及對都市河川生態有興趣的進階學習者參與。

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水利局指出，此次活動邀請生態紀錄導演張弘榤進行電影賞析與分享，以及中華民國水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢分享如何兼顧防洪安全與生態環境，共同探討城市水環境的共榮與前瞻未來。

水利局長宋德仁表示，新北近年致力於城市水環境治理，全力打造「五溝一堰」，包含藤寮坑溝、大窠坑溪、瓦磘溝、鴨母港溝、湳仔溝及碧潭堰，透過翻轉工程，過去的都市排水溝已蛻變為生態豐沛的活力水域，在營造「安居樂水」大河之都的過程中，展現了專業、安全與溫度。

宋德仁指出，以中和藤寮坑溝為例，在車來車往的鬧區裡，水環境巡守隊去年8月就曾驚喜捕捉到生性害羞、行蹤隱密的「紅冠水雞」在溪畔築巢孵蛋、孕育新生命的珍貴畫面，證實了藤寮坑溝已從過去毫無生氣的排水溝，成功蛻變為能讓留鳥定居繁衍的「生態廊道」。

湳仔溝蛻變為生態豐沛的活力水域。（圖由新北市水利局提供）

新北市五溝公眾參與生態講座暨調查工作坊，現正開放免費線上報名。（圖由新北市水利局提供）

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