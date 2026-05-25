旅館吸毒恍神不慎燒到棉被 2毒蟲燒燙傷被警逮正著

新北市板橋一處旅館今天下午失火，後來查出是毒蟲吸毒後引發火勢，警方將燒傷的2名毒蟲送醫，朝公共危險及毒品條例送辦，續追毒品來源。（警方提供）

新北市板橋一間旅館今天驚傳失火，消防、警方到場，在屋內發現2名男子，他倆相約到旅社吸毒，因吸毒後恍神，李嫌燃燒玻璃球燒到棉被，引發消防系統，驚動旅館人員報案。消防滅火後，警方現場查獲安非他命、依托咪酯煙彈，因李嫌與許嫌2名毒蟲燒燙傷，警方先安排就醫，朝公共危險及毒品條例送辦。

新北市119今天下午1時許獲報，板橋中興路一處旅館某房傳出火災，櫃檯人員聽見警鈴報案，消防員趕抵滅火，警方現場發現2包安非他命及2顆依托咪酯煙彈，將34歲李姓男子及38歲許姓男子帶回派出所。

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警方初步調查發現，李姓、許姓2名犯嫌在交友軟體認識，相約到旅館吸毒，未料吸毒後精神狀況不佳，李嫌燃燒玻璃球不慎燒到棉被，觸及房內消防系統。

警方到場查獲，將2人帶回偵訊，因李嫌、許嫌手臂、腿部燒傷，帶返所後通報119人員到場，評估需先送醫治療，警方陪同戒護就醫，將續追毒品來源。

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