新北檢「主任檢察官」票選公布 「特戰檢察官」名列第二

檢察官黃佳彥（右）獲今年度「法務部模範公務人員」，左為法務部長鄭銘謙。（新北檢提供）

新北地檢署今天舉辦主任檢察官票選，參與投票的檢察官，每人有1張選票，1張票共6分，可投3人，分數最高可給3分。今天下午4點開票後，由檢察官彭馨儀以總得分256分奪下第一，檢察官徐世淵以133分拿下第二名，檢察官黃佳彥以126分得到第三名，檢察官林佳慧以111分拿下第四名。

拿下第一名的彭馨儀是司法官訓練所（現改稱司法官學院）49期結業，辦過多起民生、金融、毒品、賄選等案件，其中，生產蘋果西打的大西洋飲料公司（1213）前總經理孫幼英，涉掏空公司案就是由她所偵辦，其他矚目案件包含：思鎧集團吸金案、友田市地重劃公司負責人毛薪傅等人向銀行詐貸案等。

請繼續往下閱讀...

同為49期結訓徐世淵，偵辦過許多重大槍砲、殺人、幫派、走私毒品案件，亦偵辦過多起矚目貪瀆案，包含三重前偵查佐林侑穎涉勾結不法集團首腦林泫洋擅查個資、圖利案，新北市刑大隊偵查佐陳葵豪，侵占本應查扣的海洛因與現金等案件、新北消防員集體收賄涉洩急救訊息案等。

值得一提的是，徐世淵服役期間雖是義務役士兵，但因身材健壯且有過人的抗壓性與意志力，經部隊長官挑選進入有「台灣海豹部隊」之稱的海軍水中爆破大隊（原直屬海軍管轄，現已併入海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊），接受水中滲透、水下爆破及戰鬥潛水精實、魔鬼訓練，以第一名結訓，下部隊後專門執行水下作業、搜尋水雷，堪稱「特戰檢察官」。

第三名的黃佳彥是51期結業，歷任本署重大刑案、打擊民生犯罪、企業犯罪、檢肅黑金等專組，偵辦勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容貪瀆案，及曾任民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯涉反滲透法等案，因長期表現優異，獲新北檢推薦參與「法務部模範公務人員」遴選並獲獎。

第四名的檢察官林佳慧，同為51期結業，除與黃佳彥共同偵辦謝宜容貪瀆案及徐春鶯涉反滲透法案外，亦偵辦過多起矚目案件，包含冠曾是國民黨代理主席、冠軍建材董事長林榮德、董娘王桂鳳違反證交法案、毒駕女撞死清水派出所長劉宗鑫等案件。

新北檢長年來負擔全國最高案件量，近年來每年派任主任檢察官的人數約2至3名，最多亦有1屆派4名主任檢察官的紀錄；新北檢今年共有153名檢察官，今有133名檢察官領票，投票率86％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法