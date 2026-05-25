新埔民生地下道爛尾工程繼續蓋？侯友宜：拚12月決標施工

捷運新埔民生地下道工程延宕，預計6月重新招標。圖為工區復舊現況。（資料照）

新北市政府在捷運新埔站周邊推動新埔民生地下道工程，歷時5年仍未完工，引發交通和鄰損問題，後來廠商因財務問題「落跑」，市府已和施工廠商解約。市議員石一佑今天在市政總質詢關切地下道是否繼續蓋？市長侯友宜表示，將持續推動，預計6月發包，希望12月招標出去就能施工。

石一佑說，新埔民生地下道的爛尾工程，不僅工期5年蓋不好，還不斷追加預算至6億元，現在包商「落跑」，市府收拾爛攤子，政策成本又是全民買單，這項工程引起爭議，施工期間影響商家做生意，也造成周邊住戶鄰損，市府應該思考如何「止血」，而不是執意推動。

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侯友宜回應，此案當時要推動也做審慎評估，市府納入議員、里長的意見，因為該區域人潮眾多，市府評估後認為仍有施作必要性，目前工程已經做到一個階段，希望順利完成，會繼續招標。

捷運工程局長李政安表示，預計6月重新發包工程，只要順利找到廠商，最快12月就能施工。

石一佑認為，如果市府堅持要繼續做，一定要找到認真、負責的廠商，才不會辜負民眾期待，她建議不論地下道是否繼續興建，人行道應該優先復原，確保市民通行安全；此外，捷運站周邊應列為行人安全熱點區域，改善行人設施並追蹤成效。

李政安說，現在如果全面改善人行道，未來地下道施工，恐怕需要拆除重做，因此目前先以標線型人行道因應。侯友宜承諾，後續會把工程做得更完善，讓大家使用更方便、安全。

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