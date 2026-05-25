網紅揪出淡江大橋隔音牆螺帽沒鎖 公路局：收尾作業持續中

淡江大橋本月12日正式通車。（記者黃宜靜攝）

新北市淡江大橋12日正式通車後，網紅火花羅指出，17日前往現場，仍發現三米高的隔音牆螺帽沒鎖，而下方就是行人通道，擔心直言「掉下來不是砸死人就是砸死機車！」對此，交通部公路局表示，目前淡江大橋仍有部分隔音牆補強與飾板安裝等收尾作業在持續進行中，這些都是正常的工程程序，完全不影響通車，通行安全絕對有保障，請民眾放心。

公路局強調，用路人的安全始終是公路局最優先、最重要的任務。淡江大橋各項設施從施工、檢核到後續補強，皆依照工程標準程序辦理，並由專業單位進行審查與確認，確保設施穩固與通行安全無虞。

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有關民眾關心的立柱安裝過程，公路局說明，隔音牆立柱固定作業須先在混凝土護欄上鑽孔、植入螺栓，再將立柱鎖固。但因護欄內部鋼筋配置密集，施工團隊於現場鑽孔時，為避免破壞鋼筋、確保橋梁結構完整，必須依實際鋼筋位置進行避讓，因此部分立柱底座孔位會有局部擴孔或微調情形。此屬現場施工中因應結構條件所採取的必要調整，並非結構安全問題。

公路局表示，為確保立柱固定強度及長期使用安全，凡遇擴孔較大或孔位調整處，施工團隊均依標準工程程序加裝補強鋼板，強化底座固定，並重新將螺栓確實鎖固。目前現場已全面完成第一階段「塗鋅漆補強鋼板」作業，相關安全性也已經專業單位審核確認，現階段使用安全無虞。

公路局進一步表示，為提升後續設施耐久性及防鏽能力，後續將再將補強鋼板換裝為更具耐候性的「鍍鋅鋼板」，預計於6月底前完成隔音牆相關收尾作業。相關工程安排皆是在不影響通車安全的前提下進行，並將持續依規範檢核，確保設施品質穩定。

公路局表示，淡江大橋是地方重要交通建設，通車後各項附屬設施的檢查、補強與優化，均依工程程序審慎推動。感謝民眾與媒體對公共工程品質的關心與監督，公路局將持續以最高標準把關施工品質與設施安全，確保淡江大橋安全營運，讓每一位用路人都能安心通行。

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