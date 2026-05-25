攔查紅牌重機「翹牌」扣車扣牌掀論戰 永和分局說話了

蕭男騎乘大型重機在新北市永和區時，被行經的員警發現，除了懸掛為改裝「翹牌」以外還未裝後視鏡，除依法扣車、扣牌，另製單舉發。（記者陸運鋒翻攝）

蕭姓男子騎乘大型重機在新北市永和區時，被行經的員警發現，除了懸掛為改裝「翹牌」以外還未裝後視鏡，隨即上前攔停，員警查出，該輛大型重機車牌顯然有所變更，而有不依指定位置懸掛之違規事實，已違反道路交通管理處罰條例規定，除依法扣車、扣牌，另製單舉發。

該名車友將警方扣車影像上傳至臉書引發熱議，有網友認為「也沒有半條規定寫幾度算翹牌」、「哪條法規定了角度」、「依警方的回應不服請去申訴」、「哪一條法規可以強行扣牌」，也有網友持不同意見認為「阿就是不是原廠的，改的被抓剛好」、「沒事改什麼短牌架找自己麻煩」、「要改牌架不改的話，警察會找你麻煩嗎」、「這車牌角度，一看就不自然不是嗎」。

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對此，永和警分局表示，交通分隊吳姓員警昨天上午11時許，處理完交通事故返隊途中，行經永和區環河東路一段、光復街口時，發現前方28歲蕭姓男子騎乘大型重型機車，所懸掛車牌改裝為「翹牌」，以致不易在正常距離、角度及光線下辨識車號，顯有規避交通稽查舉發或刑事查緝意圖。

警方指出，由於該輛大型重機已經違反道交條例第12條第1項第7款「已領有號牌而不依指定位置懸掛」之規定，吳員隨即上前予以攔停，並查該車牌也非原有指定所應懸掛之正面朝後位置，且未裝後視鏡。

警方說，本案大型重機號牌「顯然有所變更，而有不依指定位置懸掛之違規事實」，並參照台北高等行政法院地方行政訴訟庭114年度交字第447號判決意旨，倘車牌未懸掛於「原設有固定位置」，已違反道交條例第12條第1項第7款，以及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第16條第1項第4款規定。

警方指出，本案車牌不依指定位置懸掛及未裝後視鏡，依規定當場代保管其車牌、車輛移置保管，並製單舉發並無違誤，分別可處3600元以上、3萬6千元以下罰鍰及900元至1800元罰鍰。

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