偏鄉瑞芳老宅增設電梯掛零 侯友宜：從寬認定、向中央爭取

民進黨新北市議員林裔綺（右）說，全瑞芳平均屋齡高達46.5年，30年以上老屋佔比約79.1%。（記者黃政嘉攝）

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員許昭興、林裔綺今提出新北電梯老宅電梯增設申請困境，瑞芳區自2016年至2024年申請增設電梯仍然掛零，盼市府主動協助、放寬申請爬梯機等設施；新北市長侯友宜說，市府會從寬認定處理，並大力宣導，不行的原因也說明清楚，並向中央爭取法令解釋與支持。

許昭興表示，去年新北老屋94萬，占一半，老公寓沒有電梯限制長輩出門，她說，最近的偏鄉就在「2樓」，因為長輩走不下來，永和區的30年老屋佔比7成，新北2016年至2024年諮詢1016件，僅安裝23件，永和占4件，原因可能有法定空地不足、住戶難整合、自籌款過高，導致許多老屋無法裝電梯。

請繼續往下閱讀...

林裔綺指出，全瑞芳平均屋齡高達46.5年，因早期礦區房子多，屬山城聚落，30年以上老屋佔比約79.1%，很多房子在都市計畫法前就興建，但因沒有使用執照、合法建物證明，又位於非都市計畫區，2016年至2024年申請增設電梯仍然掛零。

侯友宜說，市府在電梯增設辦理超過2500場現勘，目前中央規定仍要求須為合法建築才能申請相關補助，但偏鄉非都市計畫區、沒有合法建物證明的老宅問題確實存在，會請工務局、城鄉局盤點與研議，並持續向中央爭取法令解釋與放寬。

林裔綺說，瑞芳46年老宅，長輩不能等，偏鄉需要市府主動盤點，市府應啟動「偏鄉老屋整建輔導計畫」，協助都市計畫發布前既有建物補辦證明與釐清產權。

侯友宜表示，老屋增設電梯與老宅延壽對偏鄉非都市計畫區、缺乏合法建物證明老宅的困境，市府會朝從寬認定處理，並大力宣導，不行的原因也說明清楚，並向中央爭取法令解釋與支持。

瑞芳自2016年至2024年申請增設電梯仍然掛零。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法