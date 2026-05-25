新北板橋國中全國科技競賽生科組創紀錄「8連霸」 翻轉學生人生

板橋國中獲「114學年度全國科技教育創意實作競賽」生活科技組全國第一名，更創下八連霸紀錄。（板橋國中提供）

新北市板橋國中日前於「114學年度全國科技教育創意實作競賽」由學生陳昱廷、黃柏豪與黃梓恩組成代表隊，在生活科技組勇奪全國金牌，另一組由學生鄭中平、廖子毅、楊詠潔團隊榮獲全國佳作，不僅寫下板橋國中在該賽事「連續8年奪冠」的輝煌紀錄，金牌背後更代表師長不放棄任何一個孩子、用科技教育翻轉生命軌跡的動人故事。

板橋國中校長彭怡婷表示，本次競賽挑戰橋樑結構與運輸機構設計，金牌隊長陳昱廷回憶，賽前一個月團隊曾陷入磨合困境，練習時甚至不慎被美工刀劃傷手指，但包紮後仍咬牙投入訓練；隊員黃柏豪也分享，自己課業並非最突出，卻在生科領域找到自信與舞台，終於看見並相信自己有能力；而佳作團隊隊長鄭中平表示，自己經歷7年級時的失利，到8年級扛起責任帶領學弟妹齊心協力獲取佳績，經歷不僅是經驗的傳承，更讓他真正學會承擔。

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8年級學生沈奕愷以往不太確定自己的學習方向，曾面臨許多挑戰與困境，但在指導老師循循善誘下，透過做筆記與計畫訓練理清思緒，並主動鑽研焊接、修車技術，一路從基層選手蛻變為掌握全場節奏的「靈魂指揮官」，即便最終以微幅差距與全國賽門票擦身而過，他卻驕傲地分享，「失敗沒有打倒我」，生科競賽帶給他最寶貴的禮物，是面對人生挑戰時永不放棄的信念。

彭怡婷說，板橋國中生科團隊的強大底蘊，來自指導老師詹銘偉、顏詠璇、李季明的無私奉獻，已經畢業的學長紀致緯、鄭仲傑、劉丞凱、王奕友及王紀翔等人，即便已升學，仍主動返校義務培訓學弟妹；目前攻讀陽明交通大學資訊科學與工程研究所的傑出校友劉元楷回憶自己當年成績不佳、行事缺乏條理，是老師手把手耐心引導，讓他在奪冠的淬鍊中找回自信，學業更一路突飛猛進。

板橋國中學生選手透過分工與溝通，在有限的時間與材料資源下完成挑戰。（板橋國中提供）

板橋國中參賽選手結合生活科技原理，選手動手鋸切與黏合，完成具備高承重與穩定度的運輸車機。（板橋國中提供）

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