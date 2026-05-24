逾96％得票率 蘇巧慧連任民進黨新北市黨部主委

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右三）以96.3%得票率、共1萬6000多票順利連任。圖為蘇巧慧關心黨職改選情形。（記者賴筱桐攝）

民主進步黨2026年黨職改選今（24）日落幕，新北市黨部主任委員蘇巧慧以96.3%得票率、共1萬6000多票順利連任，好天氣也催出高投票率63.2%。蘇巧慧指出，這次新北有許多年輕世代投入黨職選舉，過去2年她也推動黨務年輕化，展現新北隊「新世代扛起新時代」的決心，未來她將帶領新北隊前進，期盼在2026年、2028年大選，爭取最多市民支持。

蘇巧慧說，感謝黨內所有同志的支持與肯定，更感謝過去2年新北市黨公職齊力打拚，她和黨部團隊不僅擴大基層連結，服務不分年齡、不分族群的新北市民，也傾聽基層意見，和新北市議員及參選人共同推出「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」、「三大毛孩政見」等等，期盼向市民證明新北隊最了解市民需要。

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蘇巧慧表示，她和團隊一早前往板橋、新莊、五股、三重、汐止、土城，以及新店、中和、永和等多個投票所，向第一線黨務團隊同仁致謝，也感謝許多黨員同志的加油和鼓勵，未來2年她將持續帶領新北黨部團隊前進，凝聚基層力量，擴大新北的民主陣營。

蘇巧慧指出，過去2年她和黨部團隊一起推動黨務年輕化，帶領黨部積極回應民意，更擴大基層服務，舉辦青年座談、青年營隊、親子活動，設立新住民服務站，爭取新北第一個都會區祭儀廣場，重視不分年齡、不分族群的新北市民，也廣納多元人才，重視黨部同仁福利，為基層黨工改善辦公環境。今年適逢民主進步黨40週年，她也會和新北黨部團隊籌備系列活動，傳承民主記憶。

蘇巧慧表示，從參選新北市長以來，她一直強調「進步的新北是彩色的」，她和新北隊持續推出照顧全體新北市民的各項政見，包括補助裝假牙、升級敬老卡的福利政見，提供青年知識、空間、身心支持的青年政見，以及照顧家庭、支持照顧者的家庭照顧政見，未來她也會推出針對新北的各項藍圖，例如「新皇冠海岸」、「鑽石山城」2項觀光計畫，希望和全體市民一起努力，讓新北「衛星變繁星」，更美麗、更升級。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧上午赴三重區關心黨職改選情形，與民眾打招呼。（記者賴筱桐攝）

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