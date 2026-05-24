新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立 蘇巧慧、李四川分別爭取支持

新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會今晚在新北市板橋果菜市場舉行，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左五）代表賴總統致贈中堂，祝大會「圓滿慶成」，右五為全國聯誼總會總會長何韋翰。（記者黃政嘉攝）

新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會今晚在新北市板橋果菜市場以晚宴形式舉行，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川同場不同台，共襄盛舉，兩人各有支持者，加油場面熱烈，蘇巧慧另代表總統致贈中堂，祝大會「圓滿慶成」。

今晚李四川先到場致詞，李離開後，蘇巧慧7點後才到，全國聯誼總會總會長暨中和區明穗里里長何韋翰先後陪同兩人進場，蘇、李兩人進場、離開時皆逐一與賓客握手、揮手致意，有鄉親與蘇巧慧舉起手高喊「衝衝衝」，也有民眾跟兩人主動合影，兩邊各有支持者，場面熱烈。

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李四川說，因為小時候爸爸抓魚討海出身，所以他從小拜媽祖拜到大，前幾年大巨蛋要啟用的時候，他也拜託奉天宮的媽祖，在現在總會長何韋翰的協助下，為大巨蛋加持，讓大家都平平安安，活動舉辦順利，感謝媽祖的保庇，年底他要再回到新北市，為新北市服務，盼大家支持，包括市議員參選人跟里長都能高票當選，為這塊土地打拚。

蘇巧慧表示，民代不分黨派、中央地方一起來這，就是因為媽祖照顧大家也不分黨派或地區，路本來就要做，橋本來就要起，咱用最新、最快的速度、最大的資源，為人民爭取更好的生活環境、福利，所以她得到大家的疼惜，做了立委，現在參選新北市長，跟民進黨新北隊，用同樣的心情一起照顧新北、照顧台灣，她說，今年進香時，她也跟何韋翰同台一起唱「粉紅超跑」，並讚許何韋翰擔下聯誼總會，為大家服務，她與現場鄉親給他鼓勵與支持。

國民黨新北市長參選人李四川（左7）也共襄盛舉，致詞後與全國聯誼總會總會長何韋翰（左8）合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（站者左3）與現場鄉親合影。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心握手者）與民眾握手互動。（記者黃政嘉攝）

新港奉天宮開臺媽祖全國聯誼總會成立大會今晚以晚宴形式舉行，現場邀來歌手沈文程表演。（記者黃政嘉攝）

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