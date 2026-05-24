土城宜蘭縣同鄉會成立後援會 李四川舉敬老卡、蘆社大橋政見「一定顧好新北」

新北土城宜蘭縣同鄉會今為國民黨新北市長參選人李四川（中間白襯衫）成立後援會。（記者黃政嘉攝）

新北土城宜蘭縣同鄉會今於土城為國民黨新北市長參選人李四川成立後援會，餐敘活動席開擺桌逾千人一同支持國民黨新北市長參選人李四川，「凍蒜」高呼不斷，場面熱烈；李四川舉敬老卡300點悠遊卡化、建設蘆社大橋政見為例，向鄉親爭取支持，不管以前的台北縣、現在的新北市「都是我們的第二個家」，他將用40幾年的經驗來為新北打拼，年底若當選，他一定會把新北這個厝顧好。

李四川表示，其實他跟宜蘭有一點關係，因為母親生他時，父親在南方澳討海，他的名字取名時，還因此透過電報方式跟父親確認，導致他的生日慢5天。他說，新北是移民的城市，他從屏東來，也跟宜蘭同鄉一樣，年輕時就到北部打拼，不管是以前的台北縣，現在的新北市，「都是我們的第二個家」。

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他說，為了土城醫院，他從台北縣時代到新北市，整整開了5年的會議，就是為了遷墓問題，原本遷1600多座，遷到變2200多座才有這間醫院，他感謝鎮安宮住持李松熶當時陪他看所有墓地，一個一個去點。

李四川說，年底他還要跟大家作伙為新北市，為土城地區發展，拜託所有鄉親給他支持，他也感謝大家為他成立後援會，年底當上市長，將用40幾年的經驗為新北打拼，貢獻給所有的新北市民跟土城鄉親。

他說，新北市敬老卡今年7月將從480點提高到600點，但這3個月來，所有的長輩都跟他說，敬老卡不怎麼好用，說一句難聽的，用不了，增加也沒有用，所以若當上市長，他一定把300點「悠遊卡化」就是當作現金，讓長輩可以去掛號、拿藥、買保健食品，也可以帶孫子買養樂多，增進祖孫感情。

李四川指出，年底若當選，他一定蓋蘆社大橋，讓北投士林科技園區的AI，所有的產業，經過蘆洲、五股，走台64線、台65線到土城，和鴻海形成一個AI高科技廊道，拜託鄉親給他支持，以及在地議員、里長的參選人，都高票當選。

新北土城宜蘭縣同鄉會今為國民黨新北市長參選人李四川成立後援會，現場熱烈揮旗。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（白襯衫持酒杯）逐桌敬酒致意。（記者黃政嘉攝）

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