籲選購標章乳品 新北動保處︰可降低牛型結核菌感染風險

獸醫師替牛隻進行結核菌素檢測。（圖由動保處提供）

結核病仍為全球及國內重要公共衛生議題。根據疾管署最新統計，台灣去年度新增5657例結核病案例，世界衛生組織呼籲各國持續投入防治資源，以達成2035年消除結核病目標。為呼應「324世界結核病日」，新北市動物保護防疫處提醒民眾，選購具有鮮乳標章的乳品，可降低牛型結核菌感染風險，保障食品安全。

動保處長楊淑方指出，結核病早期俗稱肺癆，為人畜共通傳染病，而結核菌分為人型、牛型及鳥型，由於牛型會傳染牛羊，也會感染給人類，結核病潛伏期長，可能經由食用未經消毒的乳品而感染。動保處每年巡迴轄內乳牛羊場，對6月齡以上乳牛進行皮內結核菌素試驗，檢驗合格後發給酪農戶證書，提供下游集乳廠作為乳品防疫依據。乳品在販售前仍會經過巴氏滅菌等殺菌處理，以確保安全。

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新北市淡水區酪農張建男表示，巴氏滅菌法也稱低溫消毒法或冷殺菌法，是一種利用較低溫度既可殺死病菌又能保持物品中營養物質風味不變的消毒法。其他牛乳滅菌法還包括低溫長時間LTLT法、高溫短時間HTST法、超高溫UHT法等方式。下游集乳廠在收購生乳時，每年會要求酪農戶提供動保處提供的結核病檢驗合格證明書。

動保處提醒，結核病是嚴重威脅人畜健康的惡性傳染病，每年動保處都會定期為轄內畜牧場進行疾病檢測，避免威脅人畜健康的傳染病發生，為動物及民眾健康安全把關。呼籲民眾除了避免飲用未消毒的生乳外，選購牛奶時應選擇獸醫把關檢驗證明合格鮮乳標章的乳品，才可以安心飲用，免於感染。

市售鮮乳標章，內含流水號碼、鮮乳容量等資訊。（圖由動保處提供）

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