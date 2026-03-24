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    首頁 > 新北市

    蘇巧慧、吳秉叡成功爭取中央全額補助新莊國影二期停車場

    2026/03/24 11:42 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡與行政院長卓榮泰會商，中央不僅將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，更將針對地方停車需求，全額補助擴充新莊市民所需的停車場。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡與行政院長卓榮泰會商，中央不僅將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，更將針對地方停車需求，全額補助擴充新莊市民所需的停車場。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧與立委吳秉叡為加速推動國家電影及視聽文化中心二期工程進程，兩人日前與政院召開多場協調會，並於今天利用立法院議事空檔，針對二期計畫推動狀況，當面向行政院長卓榮泰會商，蘇巧慧指出，卓榮泰於會中承諾，中央不僅將依原計畫全力支持國影二期留在新莊，更將針對地方停車需求，全額補助擴充新莊市民所需的停車場，確保重大建設能兼顧文化保存與在地生活品質。

    蘇巧慧強調，「聚落才有力量」，若二期工程因停車場規劃問題導致延宕、甚至被迫遷離新莊，將嚴重分散文化產業的群聚效益。為兼顧館藏專業需求與在地居民的停車空間，她過去與吳秉叡多次和相關單位召開協調會，持續推動國影二期工程計劃。

    吳秉叡指出，重大建設必須兼顧在地市民的需求，此次中央的加碼支持，不僅穩固了新莊作為文化重鎮的地位，更解決了地方長期關切的公共設施不足問題。

    蘇巧慧說，她迫不及待向市民報告這個好消息，非常感謝中央大力支持新北建設、帶動地方發展，也期待未來中央和新北市府持續通力合作，讓二期工程如期如質完成，讓國影中心如此重要的文化聚落，可以和新莊地方民眾生活緊密結合，讓新莊成為台灣影視音文化的核心基地。

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