侯友宜拜會墨爾本市長 新北企業受邀參與AI峰會

新北市長侯友宜23日與墨爾本市長Nicholas Reece（右二）、市議員Gladys Liu廖嬋娥（右一）會面交流。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜23日與墨爾本市長Nicholas Reece（尼古拉斯．里斯）會面，被譽為澳洲「文化之都」的墨爾本，與新北市同樣擁有多元族群文化。侯友宜誠摯邀請里斯未來訪問新北，期待雙方在教育、體育及文化等領域，有更深入的互動交流。墨爾本今年9月將主辦資訊及人工智慧峰會，里斯也邀請新北市企業參與。

侯友宜指出，新北市受歐盟邀請參與國際城市夥伴計畫（IURC），以「循環經濟」為主要議題，與各國城市交流，墨爾本聚焦「社會包容」與「城市創新」2大主題，顯示2座城市在政策方向上皆高度重視永續發展。

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尼古拉斯．里斯表示，墨爾本將於今年9月主辦資訊及人工智慧峰會（Data Center World Australia and The AI Summit Australia），邀請新北市企業參與。

侯友宜強調，新北市擁有全台最完整的AI產業鏈，包括Google、ASML與技嘉等268家相關廠商，都選擇在新北設廠，市府將持續鼓勵並協助業者，透過多元管道與國際接軌。

此外，侯友宜也提到，本次出訪深刻感受到澳洲蓬勃的運動風氣，雖然今年世界棒球經典賽（WBC）中，台灣與澳洲皆未能晉級美國邁阿密賽程，但雙方選手在場上展現的熱情與拚勁，令人印象深刻。

尼古拉斯．里斯說，澳式足球與板球是澳洲最盛行的運動，但棒球熱潮也逐漸興起，未來若有機會，或許墨爾本與新北市可以舉辦棒球友誼賽。

新北市長侯友宜（左二）拜會澳洲墨爾本市長Nicholas Reece（右二）。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜與墨爾本市長Nicholas Reece針對教育、文化、體育等議題進行交流。（圖由新北市政府提供）

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