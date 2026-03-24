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    首頁 > 新北市

    永和某國中傳出霸凌事件 校方：加強輔導避免再發生

    2026/03/24 11:22 記者翁聿煌／新北報導
    永和警分局外觀。（資料照）

    永和警分局外觀。（資料照）

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    新北國中少女遭逼下跪霸凌、球棒敲頭 2施暴學姊及8圍觀學生送辦

    新北市永和區某國中兩名3年級女學生懷疑另一名同校2年級學妹在網路上講她們的壞話，兩名學姊21日晚間夥同其他8名國中生對學妹拿球棒施暴，過程影片上傳社群平台；警方受理偵辦，新北市教育局回應，已啟動校安與關懷機制，校方會針對涉及不當行為學生適切處置與教育輔導，協助學生建立正確的是非觀念與行為界線。

    校方表示，此案為21日兩名3年級學姐，獲告知被一名二年級學妹批評，雙方在樂華夜市旁遇見，兩名學姐夥同其餘8名國中生將學妹帶到附近偏僻處，要求學妹下跪道歉，兩名學姐並加以拳打腳踢，還以球棒敲頭，學妹負傷返家，家長氣到通報學校，並報警處理，警方調查，部分圍觀者為校外人士，自稱僅是看熱鬧。

    教育局表示，有關影片流傳散播、要求下跪及疑似施暴等情形，教育局已要求學校立即依校園霸凌防制準則啟動相關處理程序，並配合警方進行相關行為人學生等筆錄調查，待事實釐清後，依校規及相關規定妥處，對任何涉及學生暴力、羞辱或恐嚇行為，絕不寬貸。

    校方表示，相關學生本來就是學務處及輔導處的重點關懷對象，後續輔導計畫會依不同孩子的狀況實施，並由學務、輔導及導師團隊持續追蹤學生在校生活、人際互動及情緒狀況，協助穩定學習與身心發展，防範類似案件再次發生。

    h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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