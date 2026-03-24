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    首頁 > 新北市

    陳彥廷掃街初登場略顯生疏 陳宥丞拚基層經營、聲量須轉化選票

    2026/03/24 10:18 記者羅國嘉／新北報導
    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷上午三重市場掃街，處女秀格外生疏。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷上午三重市場掃街，處女秀格外生疏。（記者羅國嘉攝）

    2026選戰升溫，民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷今（24）日在台北市議員陳宥丞陪同下，前往三重正義市場掃街，展開獲提名後首場公開拜票行程。面對基層互動仍顯生疏，陳宥丞沿途指導應對技巧，協助其熟悉選戰節奏；現場民眾也以微笑回應、喊加油。對於外界關注「聲量焦慮」，陳宥丞指出，議員選戰關鍵仍在扎根地方、爭取實質支持，強調陳彥廷雖已累積知名度，後續仍須轉化為選票。

    陳彥廷今天在陳宥丞陪同下，於三重正義市場掃街。行前接受媒體訪問時，被問及黨部為他開設特訓班一事，陳彥廷指出，「我覺得很棒，也很感謝宥丞今天來帶我」，並坦言自己掃街經驗不足、個性較為怕生，因此特別把握機會向前輩學習。而特訓班訓練重點在於表達方式，需要先整理好想法，讓內容更順暢；平時也會透過錄影檢視自己的表現，找出講話不夠流暢之處，認為這樣的方式相當有幫助。另在掃街前，陳宥丞也提醒他盡量放開、觀察並多加學習。

    針對新北市長藍白合，民眾黨在雙北可能未來沒有市長候選人。陳彥廷表示，尊重黨中央最終決定，仍期盼黨主席黃國昌能代表參選新北市長，但若最終未參選，黨內也會全力支持相關安排。

    陳宥丞則說，民眾黨長期以來支持者多為中產階級、年輕與高知識族群，但最大困境在於缺乏「母雞帶小雞」的外溢效應，恐影響投票率。若雙北最終沒有市長參選人，確實將面臨動員挑戰，因此除候選人須更加努力外，也須透過聯合競選等策略提高能見度，強化支持者投票動能，這將是民眾黨能不能往2028邁進的重要關鍵。

    陳宥丞表示，現階段將「先求穩、再求合」，黨內會先整合自身步調、擬定選戰策略，再視情況與國民黨進一步討論合作模式。但選戰過程中須留意的地方是外部的見縫插針、側翼網軍等。

    對於黨內是否出現「聲量焦慮」，陳宥丞認為，聲量確實是市長層級候選人需面對的課題，但對議員選舉而言，更重要的是深入基層、爭取實質支持。他以陳彥廷為例，他短時間內已累積一定知名度，但關鍵仍在於能否轉化為選票，強調選戰才剛開始，仍有時間透過扎根地方、穩健經營爭取勝選。

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷（右）今日在台北市議員陳宥丞（左2）陪同下，前往三重正義市場掃街，展開獲提名後首場公開拜票行程。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷（右）今日在台北市議員陳宥丞（左2）陪同下，前往三重正義市場掃街，展開獲提名後首場公開拜票行程。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷（右2）與台北市議員陳宥丞（右1）在三重市場掃街。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷（右2）與台北市議員陳宥丞（右1）在三重市場掃街。（記者羅國嘉攝）

    台北市議員陳宥丞指出，議員選戰關鍵仍在扎根地方、爭取實質支持，強調陳彥廷雖已累積知名度，後續仍須轉化為選票。（記者羅國嘉攝）

    台北市議員陳宥丞指出，議員選戰關鍵仍在扎根地方、爭取實質支持，強調陳彥廷雖已累積知名度，後續仍須轉化為選票。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷表示，平時也會透過錄影檢視自己的表現，找出講話不夠流暢之處，認為這樣的方式相當有幫助。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷表示，平時也會透過錄影檢視自己的表現，找出講話不夠流暢之處，認為這樣的方式相當有幫助。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷上午三重市場掃街，民眾當場送他一顆鳳梨。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷上午三重市場掃街，民眾當場送他一顆鳳梨。（記者羅國嘉攝）

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