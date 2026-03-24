新北大巨蛋選址 議員廖宜琨爭取落腳樹林

新北大巨蛋選址預計從淡海二期和樹林機五用地2擇1，新北市議員廖宜琨爭取落腳樹林，他認為樹林具備交通便利、土地完整及帶動區域發展等優勢。（資料照）

新北大巨蛋預計年中公布最終選址，從淡海二期和樹林機五用地2擇1，民進黨新北市議員廖宜琨爭取落腳樹林，他說，大巨蛋不僅是1項體育建設，更是影響城市發展的重要關鍵，選址應從城市整體發展與長遠規劃角度審慎評估，其中，樹林具備交通便利、土地完整及帶動區域發展等優勢，值得優先考量。

廖宜琨指出，樹林位處板橋、新莊、土城交會地帶，區位條件優越，除既有台鐵系統外，未來也有捷運路網銜接，並可透過快速道路與國道系統串聯，對新北市民及外縣市民眾前往觀賽，或參與大型活動都相當便利，有助提升場館使用效益。

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在土地條件，廖宜琨表示，樹林具備相對完整的開發腹地，能夠進行整體規劃，不僅可興建大型場館，也有空間整合商業設施、停車空間與周邊機能，有利於打造多功能複合園區，提升整體開發效益。

廖宜琨也強調，樹林在開發條件上相對單純，有助於控制建設成本並提高財務可行性，減輕市府財政負擔，對於推動重大公共建設而言，更具現實性與可行性。

針對區域發展，廖宜琨指出，樹林及三峽、鶯歌一帶具備發展潛力，若能透過大型建設進駐，將有助帶動地方產業、提升生活機能，促進新北市整體均衡發展。

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