卓冠廷批李四川「絕不參選」是說謊大師 江怡臻：在臭蘇貞昌

江怡臻回擊，卓冠廷表面在攻擊李四川的誠信，實際上讓蘇貞昌過去對神明毀諾的爭議浮上檯面。（江怡臻提供）

2026新北市長選戰，藍綠攻防不斷，民進黨新北市議員卓冠廷今指國民黨參選人李四川是真正說謊大師，2024年在媒體專訪說「絕對不參選」，現在不是參選了？國民黨新北市議員江怡臻回擊，卓冠廷表面上在攻擊李四川的誠信，實際上卻是哪壺不開提哪壺，反讓民進黨參選人蘇巧慧的爸爸、前行政院長蘇貞昌過去「對神明毀諾」（參選新北市長）的爭議再度浮上檯面。

江怡臻指出，難道卓冠廷不知道，若論說不選又選的，新北市民絕不會想到李四川，只會想到蘇貞昌，就是曾對神明發誓不選、最後卻重返選戰的前行政院長蘇貞昌。

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她表示：「如今辣個連神明都敢騙的男人，他的女兒正在參選，卓冠廷哪壺不開提哪壺，什麼不打打這個，明著是嗆李四川，實際在臭蘇貞昌，難道是你的好兄弟王義川沒得選桃園市，你就在新北市作亂報仇？卓冠廷提誠信與參選承諾，無疑是觸碰蘇家最敏感的神經」。

對於綠營議員質疑李四川過去承諾不參選一事，李四川競選辦公室人士回應，李四川始終強調「活在當下」，過去接受專訪的說法，確實是當時真實的心境，如今因基層的需要、人民的支持，所以決定參選。

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