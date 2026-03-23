天道盟游象賢同框李四川 兒澄清「父親只是角頭並非黑道」

游象賢3/6在個人臉書發文，公開發布他與國民黨新北市長參選人李四川的同框照。（圖翻攝自「游象賢」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川近日與天道盟天和會副會長游象賢同框合照，引發外界討論，游象賢兒子、國民黨新北市議員游輝宂說明，父親從沒說過有入過黑道，比較像是在中和南勢角地方上的1個小角頭，當天父親與李四川同框合照，是在中和歷屆市民代表的聯誼餐會，而他用「角頭」形容父親，則是因為電影梗的關係。

游輝宂向媒體說明，「父親從來沒有說過他有入過黑道，比較像是在中和南勢角地方上的一個小角頭」、「地方上碰到問題，父親會出頭」，「會拍照，因為就是老朋友嘛，（前台北市副市長李四川）副市長在地方做公務員這麼久，30、40年了，有很多工程上的接觸，跟代表們一定都會有認識」。

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游輝宂今指出，家族在中和非常久，大概有200至300年的歷史，所有親戚朋友幾乎都住附近，他會用「角頭」形容父親，是因為電影梗的關係，這樣講大家比較容易明白，他重申，父親不是黑道，父親為人好客，喜歡交朋友，他只要做得到，都會盡量幫忙，幫地方處理事情。

李四川競選辦公室昨天說明「地方行程中有人要求合影，外界不用過度聯想」，今再澄清，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

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