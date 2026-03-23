堂兄欠賭債... 堂弟找表弟討錢 警方到場搜出槍枝、毒品

警方到場控制住雙方，並在車內起出毒品、刀械等違禁物品。（記者吳昇儒翻攝）

新北市一對闕姓堂兄弟因有賭債糾紛，本月20日深夜，闕姓堂弟找來詹姓表弟到闕姓堂兄位於汐止的住處討債。堂兄也找人助拳，雙方一度對峙。所幸警方及時到場，未釀成衝突。警方在堂兄的許姓友人車上，搜出毒品及刀械、模擬槍等違禁物品。警方訊問後，依聚眾鬥毆等罪，將闕男等人函送法辦。另許男部分則另朝涉犯毒品案件偵辦。

警方初步調查闕姓堂兄疑似積欠闕姓堂弟2萬多元的賭債未還，多次催討未果，堂弟便找來詹姓表弟、劉姓友人，到堂兄住所附近準備強行討錢。

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闕姓堂兄得知來者不善，也找楊姓友人幫忙，楊再約出林、余、許及李姓友人到場，幫忙堂兄助勢。

因夜深人靜卻有多輛車子停在新北市汐止區大同路二段的巷弄間，且雙方爭執聲音過大，附近住戶趕緊報警，以免發生衝突。

警方到場時，雙方見到員警下車，隨即停止衝突，員警進行盤查時卻發現助拳友人車上，有西瓜刀、球棒、模擬槍，更有喪屍煙彈、K他命香菸。經查詢後，許男坦承毒品為他所有，當場依現行犯將他逮捕。

警方調閱監視器發現，雙方確實曾發生衝突，加以雙方車上均有起獲刀械及空氣槍，雖未有現場及鬥毆、打架等情事，全案則依聚眾鬥毆等罪，函送士林地檢署偵辦。

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