新北藍營嗆蘇巧慧抹黑李四川 綠營：社會有疑問應解釋釐清

民進黨新北市議會黨團批評，身為公眾人物、市長候選人本身就要受大眾的檢驗，與誰來往、踏足何地，社會有疑問解釋釐清即可。（民進黨新北市議會黨團提供）

國民黨新北市長參選人李四川因與地方人士合影，被影射與黑幫會面，藍營新北市議會黨團今天舉行記者會、批民進黨新北市長參選人蘇巧慧抹黑、造謠。對此，綠營新北市議會黨團反批，身為公眾人物、市長候選人本身就要受大眾的檢驗，與誰來往、踏足何地，社會有疑問解釋釐清即可。至於核能議題則需符合核安、核廢與社會共識三原則缺一不可，何來「被賴清德打臉」一說？

民進黨團總召陳永福指出，身為公眾人物、新北市長候選人本身就要受大眾的檢驗，與誰來往、踏足何地，社會有疑問解釋釐清即可，而非面對民眾檢驗時，國民黨就出來說是造謠抹黑，是非之地、是非之人都是李四川自己的選擇，民眾的檢視也在意料之中，身為民代抹黑民眾造謠大可不必。

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黨團副召李倩萍表示，侯友宜擔任8年市長，2024年提興建大巨蛋，選址從「5選1」到現在「2選1」，擠牙膏式選址大家看在眼裡，李四川主張大巨蛋應具備捷運與高鐵等交通條件，但事實上具備條件的板橋早已被侯市府否決；侯、李2人對重大建設的邏輯不一，顯示藍營內部的政策協調出現落差，即便有張其強作為溝通橋樑，李四川顯然尚未完全掌握市府現階段的選址核心思維。

黨團幹事長周雅玲說，綠營早在2023年就提出免費營養午餐的提案，但當時選擇擱置、不做評估的，正是侯市府。蘇巧慧在投入市長選舉時，將這項不分藍綠早已在議會多次提出的政策納為政見，並不突兀。如今李四川也表態願意評估免費營養午餐，這當然是好事，既然方向一致、對市民有益，實在看不出有什麼好批評的。

書記長李宇翔也指出，沒有核安就沒有核電，一直都是新北市民最大的公約數。目前政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，離重啟的階段還相當漫長，而蘇巧慧與總統賴清德對於核能的立場也是一致，即「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三項原則缺一不可，何來「被賴清德打臉」一說？

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