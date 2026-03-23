關注青少年心理健康 侯友宜訪澳Orygen總部取經

新北市長侯友宜（前排中）率市府團隊前往澳洲Orygen總部交流，由Orygen自殺防治研究科學總監Jo Robin AM（前排右三）及#chatsafe計畫負責人Louise La Sala（前排右二）等人接待。（圖由新北市政府提供）

台灣15至24歲青少年族群自殺率近4年間增加35%，為因應青少年心理健康議題，新北市長侯友宜今（23）日率市府團隊前往青少年精神健康權威組織Orygen位於澳洲的總部交流。新北市衛生局與該組織簽訂合作備忘錄，取得授權翻譯「#chatsafe青年自傷與自殺議題指南」引進台灣，自去年12月上線至今，國內累計逾5000人次使用。

Orygen受澳洲政府委託，成立國家青少年心理健康中心，同時與墨爾本大學與維多利亞大學合作，除了推動由年輕族群發想，經與專家討論後編輯完成、已被全球15個國家引進的「#chatsafe青年自傷與自殺議題指南」外，也專為面臨心理健康問題的青少年提供醫療照護及中短期居住治療，其治療照護方式在澳洲已有150個據點。

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侯友宜指出，除了從國際引入資源，陪伴社群世代面對網路風險，市府長期以來透過不同形式，守護青少年心理健康。例如衛生局與教育局共同在校園內辦理論壇，以互動式講座模式，讓心理健康宣導內容更貼近學生需求，提升孩子對情緒覺察的能力；衛生局也與家庭教育中心合作，辦理SEL社會情緒學習主題講座，盼提升家長正向教養與陪伴能力。

侯友宜表示，與Orygen深入交流後，也邀請Orygen團隊10月訪台，擔任由新北市主辦的心理健康國際研討會主講人，分享該組織如何推動早期介入、去標籤化並營造「易求助」環境，提供青少年心理支持。

衛生局說明，本次澳洲參訪成果將納入新北市青少年心理健康政策推廣與制定的重要參考，並期盼透過與國際交流合作，以更前瞻與創新的方式，增進服務品質，為更多青少年化解心理健康議題的挑戰。

Orygen總部主建物曾獲得歐洲醫療保健設計獎的「最佳心理健康設計獎」，設計過程邀請逾160位青少年參與。（圖由新北市政府提供）

新北市長侯友宜與Orygen團隊針對青少年心理健康議題交換意見。（圖由新北市政府提供）

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