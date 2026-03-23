綠營批李四川「絕不參選」是說謊大師 李競辦稱基層需要、人民支持而選

2026新北市長選戰，藍綠攻防不斷，民進黨新北市議員卓冠廷（右）說，真正說謊大師是李四川，2024年在媒體專訪說「絕對不參選」，現在不是參選了？李四川競選辦公室人士回應，李四川始終強調「活在當下」，如今因基層需要、人民支持，而決定參選。（記者黃政嘉攝）

新北市議會國民黨團今舉行記者會，批評民進黨新北市長選戰花招，包含在營養午餐、大巨蛋選址、國民黨新北市長參選人李四川與游象賢合照等議題上，「公然說謊、顛倒是非、造謠栽贓」等語；民進黨新北市議員卓冠廷、翁震州反擊，真正說謊大師是李四川，2024年在媒體專訪說「絕對不參選」，現在不是參選了？2026年說不要攻擊對手，國民黨團剛才開記者會罵蘇巧慧；針對李四川過去承諾不參選一事，李四川競選辦公室人士回應，李四川始終強調「活在當下」，過去接受專訪的說法，確實是當時真實的心境，如今因基層的需要、人民的支持，所以決定參選。

卓冠廷今天與立委吳沛憶進行車掃前受訪，卓冠廷說，國民黨團下午的記者會，表面上在罵蘇巧慧，但本質上都在幫李四川這段日子以來的爭議作解釋，他批評，真正說謊大師是李四川，2024年李四川在媒體專訪的標題直接寫「絕對不參選」，結果現在不是參選了，2026年李四川說不要攻擊對手，國民黨團剛剛才開記者會罵蘇巧慧，「你們講話根本不算數嘛，你們就是一群說話不算數的人，水準非常的低落」。

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翁震州指出，前行政院長蘇貞昌當年是在前總統蔡英文苦求下，不得不出馬選2018年的新北市長，但李四川呢？李四川在2024年曾說「我未來絕不參選」，結果呢？2025的他卻變成「有初選我一定登記！」現在背棄承諾在選新北市長的就是李四川。

對於綠營議員質疑李四川過去承諾不參選一事，李四川競選辦公室人士回應，李四川始終強調「活在當下」，過去接受專訪的說法，確實是當時真實的心境，如今因基層的需要、人民的支持，所以決定參選。

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