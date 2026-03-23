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    首頁 > 新北市

    鄧凱勛批蘇巧慧打模糊仗：核二、核三重啟態度不明 恐影響新北招商

    2026/03/23 16:01 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市議員參選人鄧凱勛批評，蘇大談重啟核能的「三個步驟」只是打模糊仗，無法針對核二、核三現況說明前後差異，也未提出解決缺電的具體方案，恐影響新北招商與國際企業進駐。（鄧凱勛提供）

    國民黨新北市議員參選人鄧凱勛批評，蘇大談重啟核能的「三個步驟」只是打模糊仗，無法針對核二、核三現況說明前後差異，也未提出解決缺電的具體方案，恐影響新北招商與國際企業進駐。（鄧凱勛提供）

    總統賴清德近日宣布針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今說「除非有安全、無核廢新核能」才能重啟。對此，國民黨新北市議員參選人鄧凱勛批評，蘇大談重啟核能的「三個步驟」只是打模糊仗，無法針對核二、核三現況說明前後差異，也未提出解決缺電的具體方案，恐影響新北招商與國際企業進駐。

    針對能源議題，鄧凱勛指出，蘇巧慧大談重啟核能需要「三個步驟」，企圖繼續打模糊仗，但全台灣人都看得很清楚，不應再顧左右而言他；因為賴清德政府預計月底送交的，就是核二、核三的重啟計畫。既然蘇巧慧強調須完成三個步驟才能重啟，就應說明現在核二、核三的狀況，與半年前全黨激烈反對《核管法》、以及一年前將擁核作為罷免理由時有何不同。

    鄧凱勛更批評蘇巧慧一方面反對核能，另一方面卻無法提出解決缺電的具體對策，恐影響新北招商引資與國際企業進駐，因穩定且充足的能源本就是關鍵條件，若缺乏電力連基本投資條件都難以達成。他強調，蘇巧慧不應再玩文字遊戲，應直球對決，清楚表態對賴清德重啟核二、核三究竟「贊成」還是「反對」，給新北市民一個明確交代。

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