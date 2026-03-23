新北藍營列綠營選舉4大花招 轟蘇巧慧說謊、抹黑、造謠、誣衊專業

新北市議會國民黨團今（23日）舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧選舉過程不僅「信口開河、公然說謊」、「魚目混珠、顛倒是非」，還「造謠栽贓、抹黑人格」，以及「口說專業、實則誣衊」，並質問蘇巧慧敢不敢對每個來合照的支持者或選民先身家調查再拍照？（記者羅國嘉攝）

2026選戰升溫，藍綠交鋒不斷。新北市議會國民黨團今（23日）舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧選舉過程不僅「信口開河、公然說謊」、「魚目混珠、顛倒是非」，還「造謠栽贓、抹黑人格」，以及「口說專業、實則誣衊」，並質問蘇巧慧敢不敢對每個來合照的支持者或選民先身家調查再拍照？

藍營新北黨部今天於新北市議會，召開「蘇貞昌騙神明 蘇巧慧騙市民 揭開民進黨市長選戰的三大花招。」黨團副書記長洪佳君指出，綠營近期在營養午餐議題上的操作，已明顯淪為「信口開河、公然說謊」。對外稱「感謝李四川跟進肯定」，彷彿政策由其率先提出，但事實上，李四川在擔任台北市副市長期間，已歷經近一年時間盤點教育資源、編列預算並規劃執行細節，直到今年1月才對外宣布相關政策，綠營卻刻意顛倒是非、誇大說法。

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議員江怡臻則說，巨蛋設置須兼顧人潮、交通與疏散效率，仰賴捷運、鐵路與高鐵等完整運輸系統。反觀綠營議員卻指他「搞不清狀況」，硬把台北思維加在新北，甚至稱僅板橋適合設置巨蛋，顯示對新北整體交通路網理解不足；蘇巧慧身為樹林立委，對地方發展與交通條件卻未清楚說明，凸顯團隊平常只顧政治口水，忙於跑選舉行程，卻對實務完全不熟，流於魚目混珠、顛倒是非。

黨團書記長陳儀君也痛批，李四川走訪基層與民眾合照屬常態，卻遭綠營以單一照片影射與爭議人士「往來」、進行人格抹黑。政治人物無法逐一審查合照對象背景，若依此標準，相關人士也曾與總統賴清德合影，難道就代表關係密切？李四川有40年公務歷練、依法行政，呼籲選舉應回歸政策與能力，勿以造謠抹黑干擾。

黨團智庫總召、議員黃心華表示，蘇巧慧「口說專業、實則污衊」，李四川是少數能將政策落地、工程做好的專業人才。反觀蘇與綠營在能源議題上立場急轉彎，從高舉「非核家園」到支持核能重啟，前後矛盾，顯示不尊重專業、缺乏政策一致性與長期規劃；蘇過去多次參與反核行動，甚至反對修法，如今卻全面轉向，對於攸關國家能源安全的重大議題，態度反覆令人難以信任。

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