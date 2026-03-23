新北攜手台師大推「SEL學校推動指引」 落實心理韌性教育

新北市教育局今（23）日攜手台灣師範大發布「SEL學校推動指引」，並啟動「幸福O3教師賦能系統」，透過9大教育分區中心學校建構教師專業支持與跨校協作機制，系統化推動校園心理韌性教育。（記者羅國嘉攝）

新北市教育局今（23）日攜手台灣師範大發布「SEL學校推動指引」，並啟動「幸福O3教師賦能系統」，透過9大教育分區中心學校建構教師專業支持與跨校協作機制，系統化推動校園心理韌性教育。教育局長張明文表示，指引整合多年實務經驗，將社會情緒學習從單一課程深化為全校教育實踐與校園治理策略，讓學生在校園中安心學習、健康成長。

教育局長張明文指出，指引整合新北多年推動社會情緒學習（SEL）的實務經驗，從課室、學校家庭、校際社區到國家國際層面，建立完整推動架構與14項具體指標，讓SEL從單一課程逐步深化為全校教育實踐與校園治理策略。教育局也編製「SEL課室管理與班級經營小妙方」，提供教師即時運用的情緒覺察與班級經營工具，引導學生理解情緒、建立正向互動。

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另外，「幸福O3教師賦能系統」透過教師工作坊、讀書會與課程共備等方式，建立教師專業支持與跨校交流網絡，讓社會情緒學習逐步融入日常教學。

張明文表示，自2023年與台師大合作推動SEL以來，新北已培育超過200位種子教師，成果獲外界肯定。未來將持續辦理SEL推動指引工作坊及教師賦能課程，透過制度化推動與專業支持機制，逐步建構具支持力與韌性的校園學習環境，讓每位學生都能安心學習、健康成長。

新北市教育局今（23）日攜手台灣師範大發布「SEL學校推動指引」，並啟動「幸福O3教師賦能系統」，透過9大教育分區中心學校建構教師專業支持與跨校協作機制，系統化推動校園心理韌性教育。（記者羅國嘉攝）

教育局長張明文表示，指引整合多年實務經驗，將社會情緒學習從單一課程深化為全校教育實踐與校園治理策略，讓學生在校園中安心學習、健康成長。（記者羅國嘉攝）

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