形容父親為「角頭」非黑道 游輝宂：電影梗大家較易明白

游象賢3月6日在個人臉書發文，公開PO出他與國民黨新北市長參選人李四川的合照。（圖擷取自「游象賢」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川近日與天道盟天和會副會游象賢同框合照，引發外界討論，游象賢兒子、國民黨新北市議員游輝宂今受訪澄清，父親並非黑道，因為人好客、喜交朋友，他會用「角頭」形容父親，是因為電影梗的關係，這樣講大家比較容易明白；民進黨新北市議員卓冠廷認為，李四川競選辦公室回應說是「地方行程」過於輕描淡寫。

李四川競選辦公室昨天說明「地方行程中有人要求合影」，外界不用過度聯想，今再澄清，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

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游輝宂向媒體說明，當天是中和歷屆市民代表的聯誼餐會，會拍照因為就是老朋友，李四川在地方做公務員這麼久了，有很多工程上的接觸，跟代表們一定都會有認識。

游輝宂表示，家族在中和非常久，大概有200、300年歷史，親戚朋友幾乎都住附近，他會用「角頭」形容父親，是因為電影梗的關係，這樣講大家比較容易明白，當天父親與李四川同框合照，是在中和歷屆市民代表的聯誼餐會。他重申，父親不是黑道，父親為人好客，喜歡交朋友，只要做得到，都會盡量幫忙，幫地方處理事情。

卓冠廷今早找來民進黨立委鍾佳濱在樹林區車掃，衝刺黨內初選，對於李四川同框游象賢，卓冠廷表示，選市長的人，行程跟誰同框，當然會受到一定程度的檢視，而五湖四海、各種地方的人會找民代拍照，來者不拒，他能理解，但事件後的反應，可分2層次看，第一、李四川團隊採取的反應是輕描淡寫，昨天說地方行程，把議題帶過，跟其胞弟李賜福涉屏東「環保蟑螂」案如出一轍；第二、游輝宂只要說明自己是現任新北市議員，李四川身為新北市長參選人，跟他的家人合照並無問題。

民進黨新北市議員卓冠廷（左）今找同黨立委鍾佳濱（右）車掃助選，卓冠廷認為，李四川競選團隊昨回應同框游象賢一事說是地方行程，過於輕描淡寫。（記者黃政嘉攝）

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