李四川同框天道盟要角惹議 競辦：現場多是蘇貞昌老朋友

國民黨新北市長參選人李四川（左3）、新北市議長蔣根煌（左2）、新北市議員蔡錦賢（中）、國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右3）等人，出席中和市歷屆代表春酒餐會。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川與天道盟天和會副會長游象賢合照引發爭議，李四川競選辦公室今天（23日）澄清，當天為台北縣時期鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，外界不應含沙射影、亂做文章；對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱「往來人士需謹慎」，競辦回應，現場多為蘇貞昌擔任台北縣長時期的地方代表，質疑蘇發言刻意放大，恐誤導選民。

李四川競選辦公室指出，李四川在地方行程中的合照遭綠營刻意抹黑，根據與會人士提供的照片，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長的身分受邀，在下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

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李四川競選辦公室表示，蘇巧慧曾稱「和什麼樣的人士往來，都要謹慎」，但實際上，當天與會者多為台北縣時期鄉鎮代表會主席及中和市歷屆市民代表，其中包括前中和市民代表游象賢。而蘇貞昌擔任縣長時也曾與這些地方人士互動密切，常與大家打成一片，「怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？」

李四川競選辦公室強調，蘇巧慧發言刻意故弄玄虛，但當中許多人也是蘇貞昌擔任台北縣長時期的鄉鎮代表，請蘇巧慧不必含沙射影。

對於游象賢被指是地方角頭，游象賢的兒子、國民黨新北市議員游輝宂澄清，當天僅為中和歷屆代表會主席聯誼餐會，爸爸曾任市民代表，從未加入幫派，相關背景在選舉期間都會被有心人士拿來炒作。

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