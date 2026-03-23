音樂才女變身女裝達人 獲新北職場達人獎勵金

46歲的王青大學主修音樂系，疫情期間踏入服裝領域。（圖由新北市勞工局提供）

新北市政府為鼓勵在職勞工精進技能，推動職場達人獎勵金計畫，針對技能競賽獲獎或取得技術士證照者，最高給予1萬元獎勵金。46歲的王青小姐原本主修音樂，疫情期間踏入服裝領域，不僅成功轉職，更在短短2年內考取女裝乙級與甲級技術士證照。她說，只要願意投入時間與心力，肯學習、鑽研，都能在職場找到屬於自己的一片天。

目前任職於宜華國際股份有限公司（台北萬豪酒店）管衣室的王青，大學就讀音樂系，疫情期間參加救國團的服裝課程，培養濃厚興趣，她從基層設計助理做起，體認到食衣住行皆為民生所需，決定將服裝產業作為人生第二職涯方向。

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為提升專業能力，王青踏上艱辛的考照之路，回憶準備過程，她直言「真的不輕鬆」，為了在規定時間內完成理想作品，反覆練習到忘記吃飯，「即使手受傷、肚子餓，腦中想的也只有把作品完成」，憑藉勤能補拙的精神，考了3次終於取得女裝乙級與甲級技術士證照。

王青表示，考取證照不僅是對自我專業的肯定，也獲得公司主管認同，現在她負責管理並調整數百位員工的制服，解決各種衣物尺寸與修改問題。談起工作的成就感，她笑說：「看著同仁們穿著合身得體的制服，開心地服務客人，我就覺得很滿足。」

王青先後考取乙級、甲級技術士證照，符合新北市職場達人獎勵金計畫資格，分別獲得3000元、1萬元獎金。她說：「這筆獎勵金不只是金錢上的支持，更是對職人精神的肯定，讓勞工在自我成長的路上更有動力。」

勞工局長陳瑞嘉指出，職場達人獎勵金計畫鼓勵在職勞工提升技能，不論是參加國際或勞動部辦理的技能競賽獲獎，或取得勞動部核發的甲、乙級技術士證照，皆可獲得獎勵金，提升勞動競爭力。

王青（右）目前任職於台北萬豪酒店管衣室，負責管理數百名同仁的制服。（圖由新北市勞工局提供）

王青先後考取女裝乙級與甲級技術士證照，符合新北市職場達人獎勵金計畫資格。（圖由新北市勞工局提供）

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