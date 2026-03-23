李四川合照爭議藍綠隔空交鋒！陳偉杰批抹黑手法 陳永福：別模糊焦點

國民黨新北市議員陳偉杰批評，綠營側翼以「關係圖、連連看」方式影射抹黑，呼籲市民勿受影響。（記者羅國嘉攝）

針對國民黨新北市長參選人李四川與地方人士合照引發爭議，藍綠再度隔空交鋒。國民黨新北市議員陳偉杰批評，綠營側翼以「關係圖、連連看」方式影射抹黑，呼籲市民勿受影響；民進黨新北市議會黨團總召陳永福則反駁，相關質疑來自社會檢視，李四川既為參選人，應公開說明與相關人士關係，而並非是模糊焦點說是側翼網軍的奧步。

陳偉杰指出，綠營側翼網軍近日散布李四川與地方人士的合影，開始大玩「關係圖、連連看」的編故事老梗，再讓民進黨市長候選人扮演黑白臉操作抹黑奧步，呼籲市民不要被這種老套手法影響。他並強調，在基層跑行程，民眾要求合照是家常便飯，「不可能先對民眾做身家調查再按快門」。

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陳偉杰表示，李四川40年來都是優秀公務員，手上拿的是工程圖與鐵鎚，為台北、新北、高雄建設付出心力，民進黨卻在他剛接受徵召兩週內，就開始「看圖說故事」，間接影射、消費基層熱情民眾，讓人見識到所謂選戰標準作業流程。如果照綠營側翼網軍的邏輯，只要合照就是「往來」、就是「有關係」，那總統賴清德合照過的幾萬名地方人士中不乏有人涉黑背景，難道可以把賴形容成黑道精神領袖嗎？

陳永福反諷，各界質疑李四川和黑道餐敘，國民黨就應該向大眾說明清楚，而並非是模糊焦點說是側翼網軍的奧步，是非之地是非之人都是李四川自己的選擇，民眾的檢視也在意料之中。

陳永福說，李四川作為國民黨新北市長參選人就應該公開、坦蕩的接受大眾的檢驗，而非遭到質疑就打手出來模糊焦點，現在重要的是說明黑道與李四川的關係，應該講清楚、說明白。

民進黨新北市議會黨團總召陳永福反駁，相關質疑來自社會檢視，李四川既為參選人，應公開說明與相關人士關係，而並非是模糊焦點說是側翼網軍的奧步。（圖取自陳永福臉書粉專）

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