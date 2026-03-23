三重、板橋圖書館6月閉館7月拆除 推「再見！再相見」邀民眾留回憶

新北市立圖書館板橋分館推出「板橋．續篇」重生活動，讓讀者跟圖書館溫柔而從容的暫別。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館三重分館與板橋分館將於6月閉館、7月拆除重建，未來以全新樣貌再與市民見面。為迎接改建前的最後時刻，兩館推出「再見！再相見」閉館活動，邀讀者在圖書館「畢業」前留下閱讀記憶，向陪伴多年的建築物道別。

新北市圖館長吳佳珊指出，未來三重將興建新北市圖第二總館，預計2031年完工，打造結合知識、科技與生活的閱讀地標；已有48年歷史的板橋分館則將轉型為「全齡社福大樓」，預計2029年完工，整合社會教育與社會福利服務。因兩館鄰近學校，為避免影響學生學習，將於6月全面閉館、7月進行拆除，期間民眾可就近利用各區圖書服務據點。

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為記錄舊館與在地居民的共同回憶，兩館規劃系列閉館活動。3月底起推出「我與圖書館的回憶」徵畫活動，即日起徵件至4月9日；三重分館4月11日舉辦「再見中正堂」寫生比賽，邀居民以畫筆留下最後巡禮，優勝作品將有機會成為新館工程圍籬設計。

板橋分館自4月1日至5月31日推出「板橋．續篇」重生活動，包含館史展、文史走讀、時光放映室及回憶留言牆等，讓讀者以多元形式道別。另三重分館5月30日將舉辦「畢業」嘉年華，開放平時不可能在圖書館進行的活動，邀民眾一同參與閉館倒數，期待未來再度相見。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

新北市立圖書館三重分館主任邀請社區居民一起回到三重分館做最後巡禮，向充滿回憶的空間說再見。（記者羅國嘉攝）

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