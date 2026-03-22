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    首頁 > 新北市

    樹林十二股圳木棧道破損 民代爭取1千萬元經費修繕完工

    2026/03/22 19:48 記者黃政嘉／新北報導
    新北市樹林區的十二股圳木棧道因長年使用，欄杆過去有多處破損情形。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    新北市樹林區的十二股圳木棧道因長年使用，欄杆過去有多處破損情形。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    位在新北市樹林區的十二股圳，是許多居民散步、休憩的場所，木棧道過去因長年使用，多處出現破損情形，部分路段殘破不堪，周邊環境髒亂，經地方民代反映並爭取經費下，新北市民政局委託樹林區公所自去年起共投入1000萬元，修繕270公尺木棧道，近期已完成全部環境改善工程，全面提升步道安全性與周邊環境品質。

    樹德里長陳雲明接獲地方居民反映木棧道兩邊欄杆有很多破損，部分地板也有破洞情形，對民眾的行走安全及整體景觀造成影響，便向民進黨新北市議員廖宜琨提出改善需求，廖宜琨請市府相關單位會勘、協調，經多次溝通與努力後，共爭取到1000萬元經費，推動十二股圳木棧道環境改善工程，將木棧道欄杆全面換新、修繕局部破洞地板。

    樹林區公所表示，區公所自2009年起陸續於十二股圳沿線增設木棧道，總長度640公尺，供民眾休憩，但因長年日曬雨淋，原有天然木材逐漸腐朽、老化，考量使用安全與耐久性，區公所於2017年成功爭取補助經費，將原有木棧道全面更換為塑木地板，而沿線原木護欄仍隨時間出現劣化，區公所2021年起再逐年編列預算，分段辦理護欄更新工程，提升抗候性與使用年限，在2024年時，已更新310公尺，另有60公尺因後續配合捷運工程拆除，就不再維護。

    樹林區公所指出，剩餘還未更新的270公尺，2024年11月在廖宜琨偕同陳雲明召集相關單位會勘後，由新北市民政局於去年分次補助700萬元，搭配區公所自籌經費300萬元，合計1000萬元，加速辦理十二股圳護欄更新工程，近日已順利完工，提升整體景觀與安全性。

    廖宜琨說，十二股圳是地方居民日常休閒運動的重要空間，此次工程針對老舊木棧道進行整修與更新，也同步改善周邊環境，在區公所修繕下，近期已順利完工，讓民眾能更安心地散步、運動，他也邀請民眾有空時來十二股圳走走、放鬆。

    新北市樹林區的十二股圳木棧道過去因長年使用，欄杆有多處破損情形。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    新北市樹林區的十二股圳木棧道過去因長年使用，欄杆有多處破損情形。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    新北市樹林區的十二股圳木棧道，過去因長年使用，地板有多處破洞。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    新北市樹林區的十二股圳木棧道，過去因長年使用，地板有多處破洞。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    在新北市議員廖宜琨協助爭取經費下，樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    在新北市議員廖宜琨協助爭取經費下，樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    在新北市議員廖宜琨協助爭取經費下，樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

    在新北市議員廖宜琨協助爭取經費下，樹林區公所近期已完成十二股圳木棧道環境改善工程。（圖由新北市議員廖宜琨提供）

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