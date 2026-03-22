藍營指國民黨昔重啟核電被造謠 林右昌：不用借題發揮、往臉上貼金

總統賴清德鬆口將評估核二、核三廠重啟，藍營質疑綠營立委過去反核立場，藍委葉元之認為國民黨被造謠；前基隆市長林右昌（右）回應，國民黨不用借題發揮，往自己臉上貼金，非核家園是各政黨共識。（圖由卓冠廷辦公室提供）

民進黨新北市議員卓冠廷力拚黨內初選出線，今天邀請前基隆市長林右昌到三峽區車掃拜票；對於總統賴清德鬆口將評估核二、核三廠重啟，藍營質疑綠營過去反對核電廠延役，且過去罷免挺核立委，藍委葉元之認為國民黨被造謠。林右昌回應，國民黨不用借題發揮，往自己臉上貼金，非核家園是各政黨共識，《核管法》規範的條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張。

林右昌今在車掃助選前接受媒體聯訪，媒體詢問，立法院去年5月修《核管法》，延長核電廠運轉年限，當時綠委全數投下反對票，且罷免期間宣稱要罷免挺核藍委，葉元之認為國民黨被造謠的看法。

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林右昌表示，其實國民黨不用借題發揮，往自己臉上貼金，非核家園是各政黨大家的共識，是全民共同努力的發展與目標，台灣受中國持續侵擾跟威脅，所以維持能源韌性是很重要的課題，當然多元的能源方案一直是政府在思考的，這是嚴肅的課題，大家可以一起討論、檢視。

他也說，《核管法》規範的是一個條件跟程序，當然要符合民進黨一直以來的主張，也就是核能的使用，必須是在安全、而且核廢料處理有所規劃的前提之下進行。

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