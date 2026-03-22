核二核三廠重啟計畫送審 吳思瑤：八字都沒一撇

民進黨立委吳思瑤（右）表示，立法院的軍購案審查，1天都不能等，重啟核電只是起步，八字都沒一撇。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員初選民調將於3月23日至29日進行，第三選區（新莊區）呈現「5搶4」競爭，初選參選人吳奕萱今午找來「師傅」立委吳思瑤車掃助選；對於總統賴清德鬆口將評估核二、核三廠重啟一事，吳思瑤今受訪表示，明天最急迫的事是立法院的軍購案審查，1天都不能等，重啟核電只是起步，八字都沒一撇，藍營炒作成好像核電明天就要重啟，「沒有這件事」。

吳思瑤今午在車掃前接受媒體聯訪，媒體詢問，對於總統賴清德昨在公開場合鬆口，將評估核二、核三廠重啟，是否有打臉先前綠營反對核四的立場？

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她回應，事情有輕重緩急，現在眼前最急迫的事情是軍購案，軍購案1天都不能等，是以天為單位，重啟核電只不過是在立法院通過「核管法」後，啟動必要的安全自主檢查，「just beginning」只是起步，還要「過n關斬n將」，所以重啟核電「八字都沒有一撇」，是以年為單位。

吳思瑤強調，現在台灣最重要的就是以天為單位的軍購，1天都不能等，事情有輕重緩急，社會不要太躁進，她看到很多藍營的政治工作者或是藍媒現在就開始炒作，好像核電明天就要重啟，「沒有這件事！」明天國家要一起關切的是軍購案終於可以審查，而明天新莊區的市議員初選候選人吳奕萱的電話民調也需要大家支持。

她也說，吳奕萱是軍購案的最好見證者，奕萱過去擔任自己的國會辦公室主任，從軍購案的法案送出，但被藍白惡黨，從立院程序委員會的惡檔，到現在提出3800億元軍購打3折的版本，其實吳奕萱都是她在國會進行政策論述跟攻防最重要的幕僚，吳奕萱也跟她說「思瑤姐姐，明天軍購案很重要，請放心留在立法院守護軍購案」。

「新莊交給我，軍購案交給吳思瑤」，吳奕萱表示，今天天氣炙熱，心裡其實一樣溫暖，因為吳思瑤連續3天到新莊為她助選，今早在地立委吳秉叡也陪她到新莊宏泰市場拜票，待會台北市議員簡舒培也會陪她車掃，得到這麼多楷模前輩的支持，是她過去10年來幕僚工作最大的肯定，希望新莊鄉親也能支持她。

民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱今午找來「師傅」立委吳思瑤車掃助選。（記者黃政嘉攝）

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