新北大巨蛋選址 蘇巧慧：支持落腳樹林、尊重專業評估

國民黨新北市長參選人李四川昨說，新北大巨蛋選址最好有大眾運輸通過；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今說，她支持、爭取落腳在樹林，但尊重專業評估，也要與居民充分溝通。（記者黃政嘉攝）

新北市府對新北大巨蛋選址，現以「樹林機五」、「淡海二期」為優先評估基地，國民黨新北市長參選人李四川昨對此議題表示，選址最好有大眾運輸通過，例如有捷運、高鐵，便於人潮疏通；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，她是樹林的立委，當然支持、爭取落腳在樹林，但她一向尊重專業評估，也要與居民充分溝通，才能真正孵出好的新北大巨蛋。

蘇巧慧今受邀出席五股集福宮福德爺重建上樑大典團拜前接受媒體聯訪，媒體詢問，「針對新北大巨蛋選址議題，李四川認為應該要選在交通方便的地方，新北市議員洪佳君則喊話，說妳是樹林的立委，應該表態，妳認為哪裡比較合適」。

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蘇巧慧表示，「我是樹林的立委，所以我當然支持重大建設能夠落腳在樹林，也會盡力地爭取」，但關於大巨蛋，她一向尊重專業評估和建議，所以大巨蛋到底應該要落腳在哪裡？從土地徵收、交通動線，到未來的營運，其實都應該要非常謹慎地納入評估。

她說：「我們非常希望這樣的重大建設要經過完整的評估，甚至在工程過程中，會對在地造成什麼樣的影響，也都要和在地居民有完整的溝通，讓居民能夠充分地瞭解，我想，這樣的評估和過程，才能夠真正帶動地方產業的發展，也才能真正孵出1顆好的新北大巨蛋」。

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