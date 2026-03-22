賴清德鬆口評估重啟核二核三 蘇巧慧：等檢測報告出來才能接續討論

總統賴清德昨鬆口將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；民進黨立委蘇巧慧說，賴總統提過核能議題3原則，等檢測報告出來後，才能接續討論。（記者黃政嘉攝）

總統賴清德昨天在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，對於核二核三重啟議題，「我們從來沒有反對」，目前照著藍白在國會通過的法律，進行設備的安全檢測，她強調，賴清德總統提過核能議題3原則，等檢測報告出來後，才能接續討論。

蘇巧慧今天受邀出席五股集福宮福德爺重建上樑大典團拜前接受媒體聯訪，對於總統賴清德昨天拋出核二核三重啟議題，蘇巧慧表示，這個問題，「我們很嚴肅地說，我們從來沒有反對，未來如果有核能安全，又能夠解決核廢料處理的新核能技術」，現在的狀況是，「我們照著藍白，在國會通過的法律，正在進行設備的安全檢測」。

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她說：「但是總統也非常清楚地說過，我們有3項原則：第一、就是要核能安全，第二、核廢有解，第三，社會要有共識。她強調，現在的階段是連第1階段都還沒有完成，那更不要說到後面的步驟，所以我們等到這個有了檢測報告出來以後，才能接續後面的討論」。

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