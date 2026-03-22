掏證件掉煙彈他心虛逃跑被警開2槍 毒蟲凌晨投案

陳男、林男自知逃不了太久，選擇自行投案。（記者徐聖倫翻攝）

38歲陳姓男子開車載44歲林姓男子，昨下午行經新北市三重，因跨越雙黃線被巡邏警力撞見並遭攔查。陳男從褲子口袋掏證件時，不小心掉出喪屍煙彈，員警問：「那是什麼？」陳男心虛催油門逃跑。警方為保其他用路人安全，開2槍制止，依然被陳男兔脫，而陳男自知逃不過法網，於今凌晨1時許與林男一同投案。

據了解，陳、林2人昨下午3時許開車行經三重區福裕街，因為陳男違規所以巡邏警力上前攔查。陳男坐在車內一度假裝鎮定，一開始也配合出示證件，不料掏口袋時掉出喪屍煙彈，被眼尖員警看到並發出質問，陳男心虛催油門撞開警車逃逸。

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警方從福裕街追到重新路二段圓環，由於車流、行人都變多，警方為保其他用路人安全，對引擎開了2槍制止，但依舊被陳男兔脫。警方循監視器，一路追到台北市濱江街某停車場，只發現汽車卻不見人影，才知陳、林2人已棄車繼續逃跑。

直到今凌晨1時許，陳、林2人主動來到警局投案，他們向警方表示，自知雙北監視器像張大網，沒有成功逃跑的機會，所以選擇投案。警方對陳男進行唾液快篩，安非他命呈陽性反應，陳男承認吸食，但否認持有喪屍煙彈，林男則是採集尿液送驗，是否涉毒將待後續釐清。

陳男開車在市區竄逃，警方依密錄器、路口監視器等畫面，對陳男開出12張罰單，包含闖紅燈、危險駕駛、未禮讓行人等，陳男將面臨近10萬元罰鍰。警詢後，依公共危險、妨害公務、毀損、毒品等罪嫌，將陳、林2人依法送辦。

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警方對陳男的汽車引擎開兩槍。（記者徐聖倫翻攝）

引擎蓋上兩個清晰彈孔。（記者徐聖倫翻攝）

陳男撞開警車後逃逸。（記者徐聖倫翻攝）

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