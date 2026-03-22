李四川被爆同框天道盟游象賢 蘇巧慧：候選人應謹慎與人往來

國民黨新北市長參選人李四川被爆出與天道盟天和會副會長游象賢拜會；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，和什麼樣的人士往來到什麼樣的程度？作為候選人都該謹慎。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川近期展開地方選舉行程，但近日有網友指出天道盟天和會副會長游象賢3月6日在個人臉書發文，游象賢PO出他與李四川的合照，引起外界討論；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪表示，和什麼樣的人士往來？到什麼樣的程度？作為候選人「當然都應該要能夠謹慎」。

蘇巧慧今天受邀出席五股集福宮福德爺重建上樑大典團拜前接受媒體聯訪，對於李四川被爆與游象賢拜會一事，她表示，在選舉的過程中會遇到很多的人，但是到底要和什麼樣的人士往來？到什麼樣的程度？作為候選人當然都應該要能夠謹慎。

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蘇巧慧說：「就我自己的狀況，其實我就是照著我的節奏，拜訪更多的鄉親，也和地方重要的人有更多的接觸，我希望遇到的，都是能夠提供新北好建議的重要人士」。

游象賢3月6日在個人臉書發文，公開PO出他與國民黨新北市長參選人李四川拜會的合照。（圖翻攝自「游象賢」臉書）

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