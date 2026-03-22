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    首頁 > 新北市

    營養午餐免費掀交鋒 李四川：當選後評估可行就推

    2026/03/22 11:53 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川今受訪表示，台北市營養午餐免費是他跟蔣萬安市長建議，他若當選新北市長，一定會詳細評估，若可行一定會推。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今受訪表示，台北市營養午餐免費是他跟蔣萬安市長建議，他若當選新北市長，一定會詳細評估，若可行一定會推。（記者羅國嘉攝）

    台北市推出營養午餐免費後，各縣市跟進，國民黨新北市長參選人李四川昨表態當選後，將評估推「新北市國中小營養午餐免費」；對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應她早已表態，感謝李的肯定，引發討論。對此，李四川今（22日）受訪表示，台北市營養午餐免費是他跟蔣萬安市長建議，他若當選新北市長，一定會詳細評估，若可行一定會推。

    李四川上午出席「2026年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽」，會後接受媒體聯訪。針對營養午餐爭議，李四川指出，「應該是我要感謝蘇巧慧給我的肯定」，台北市營養午餐是他跟蔣市長建議，也經過大概2、3年的評估。

    李四川表示，未來如果到新北，他會重新評估包括預算的支持，還有偏遠學校跟台北市有一點不大一樣，沒有經過評估提的政策「我認為是相當危險」，如果年底他當選，絕對會做詳細評估，如果這個評估是可行「我一定會來推行」。

    針對樹林棋藝盃全國圍棋公開賽，被問到有沒有下過圍棋，李四川直呼完全沒有，也感謝小朋友教了他很多，他會認真學習，也感謝地方對圍棋發展投入這麼大的力量，從小扎根。

    李四川上午出席「2026年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽」，孩童現場教李下棋。（記者羅國嘉攝）

    李四川上午出席「2026年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽」，孩童現場教李下棋。（記者羅國嘉攝）

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